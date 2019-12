La dévotion des bergers dans la lumière christique

Diagonale

Il se dégage des figures proches de la Vierge et de l’Enfant un certain calme – on reconnaît Joseph, debout et drapé de violet, une paume protectrice au-dessus du nouveau-né et, enveloppés dans l’ombre, l’âne et le bœuf. Touchés par la grâce, ils sont entrés dans la paix de leur recueillement. À l’inverse, les personnages à gauche sont représentés dans un grand élan, le corps de l’homme au centre, le bras levé, traçant une diagonale dans la toile. «C’est une façon d’animer la surface, avance Mauro Natale. Une sobriété de matière et une peinture rapide servent l’expression de ce dynamisme.»