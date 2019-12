Deux visages, même regard, même but

Analyse approfondie

Ces femmes sont jumelles, semblables mais pas identiques. Cet air de famille signale leur destin commun



Elles sont déterminées et prêtes à l’action. Noblesse et héroïsme se lisent sur leurs traits: nez droit, énergique, menton volontaire, regard tourné vers l’avenir: le ciel plombé de nuages noirs s’éclaire à l’horizon. La coiffure tressée et le blond vénitien d’Helvetia, très Art nouveau, évoquent une statue antique.



Impossible de savoir à combien d’exemplaires cette affiche en format mondial (128 x 90,5 cm) fut tirée. On sait en revanche qu’elle a été pressée par Sonor SA, une imprimerie de la rue des Savoises, dont l’emblème est un sonneur – l’homme qui proclamait les avis.



Lorsqu’est lancée la souscription nationale de 1921, le Genevois Gustave Ador préside le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La cathédrale Saint-Pierre lui rend hommage et rappelle que Genève est le berceau du mouvement d’aide humanitaire