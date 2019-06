Deux jeunes guépards au zoo pour enfants Knie

Deux jeunes guépards d'Afrique du Sud sont arrivés au zoo pour enfants Knie à Rapperswil (SG). Les deux mâles âgés de deux ans et demi et trois ans et demi sont nés dans un élevage.

Les deux guépards ont passé trois mois en quarantaine au parc animalier de Goldau (SZ) avant de rejoindre la femelle Keyra, pensionnaire de longue date du zoo à Rapperswil, a indiqué mardi le zoo pour enfants Knie. Les deux jeunes n'ont pas encore de nom, a précisé le directeur Benjamin Sinniger à Keystone-ATS.

Les deux nouveaux arrivés sont encore séparés de la femelle par une clôture, le temps de les laisser se familiariser. Keyra est âgée de 12 ans, un âge avancé pour un guépard, et elle n'aura pas de descendance, a indiqué Benjamin Sinniger. Les deux jeunes guépards sont issus de la même mère, mais de pères différents. Ils sont nés dans un élevage près de Pretoria.

Cette espèce du sud de l'Afrique est considérée comme en danger en raison de l'expansion urbaine, des braconniers et des éleveurs. Ces derniers considèrent, à tort selon le zoo pour enfants Knie, que les guépards menacent leurs troupeaux. (ats/nxp)