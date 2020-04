Demandez le programme d'Avignon!

Envers et contre tout, Olivier Py a dévoilé mercredi, par voie numérique, la teneur de la 74e édition du Festival d’Avignon, qu’il espère maintenir du 3 au 23 juillet (3 au 26 pour le off). Son annonce intervient une semaine après l’annulation du Festival pluridisciplinaire d’Édimbourg, qui devait se tenir en août. Le directeur français reconnaît n’avoir «pas toutes les réponses», mais assure «tout faire» pour que les 300 représentations de 45 spectacles en 21 jours aient lieu, quitte à repenser les formes ou à décaler les dates. Dans le cas où le déconfinement n’aurait pas commencé avant la mi-mai, le zélateur s’en remettra «bien sûr aux décisions des autorités sanitaires».

En attendant, il «brûle» de partager sa programmation. Laquelle sera traversée par la dualité Éros & Thanatos, un fil rouge thématique défini voici un an déjà, à l’issue de la cuvée 2019. Fort d’un important contingent féminin, le catalogue comprend les créations du Suisse Mats Staub, du Néerlandais Ivo van Hove, de l’Espagnole Angélica Liddell, de l’Italienne Emma Dante ou du Lituanien Oskaras Koršunovas. De l’Hexagone, on devrait découvrir les œuvres de Valère Novarina, Jean Bellorini, Gwenaël Morin ou le Raoul Collectif. Sans compter les deux spectacles du maître de céans: un «Othello astrologue» cosigné avec Enzo Verdet, et un «Hamlet impératif!» en 13 épisodes. Dotée encore d’un solide quota chorégraphique (Jan Martens, Hofesh Shechter, Dimitris Papaioannou), l’édition se veut rien moins que «mythogène».