À l’Orangerie, le procès distille sa leçon de morale

Sur scène, le procès est en passe de devenir un genre en soi. Milo Rau, Yan Duyvendak, plus récemment Maria Lucia Cruz Correia au far° de Nyon – sans même mentionner Marc Bonnant et ses plaidoiries fictives – ne sont pas seuls à explorer la théâtralité de la justice, sa mécanique et ses représentants. L’auteur italien Stefano Massini, accessoirement directeur du Piccolo Teatro à Milan, s’y frotte de son côté dans une «Terre noire» renvoyant dos à dos, par avocats interposés, logique multinationale et survie paysanne en Afrique du Sud.

Ce sujet au cœur des prises de conscience actuelles ne pouvait laisser indifférent le pépiniériste en chef de l’Orangerie, Andrea Novicov, qui confie la mise en scène de ce texte épineux à Ludovic Chazaud, remarqué notamment pour «Sara – Mon histoire vraie (1)» en 2018.

Captif d’une scénographie figurant un champ de cannes à sucre perfusées d’un poison noir, celui-ci réaffirme son souci de l’oralité à travers quelques éléments d’un style peu à peu reconnaissable, qui va se nicher dans des répliques proférées simultanément, ou les cris d’oiseaux anéantis que lancent ses facétieux comédiens tout de vert vêtus – Céline Nidegger, Lara Khattabi, Baptiste Gilliéron, Attilio Sandro Palese et Élodie Weber. Rien qui suffise pourtant à sauver le réquisitoire. L’auditoire n’étant désormais plus à convaincre, plaider revient à prêcher. Le procès bascule dans la moralité. Et le théâtre finit par s’y dissoudre.

Théâtre de l’Orangerie, jusqu’au 31 août, 022 700 93 63, www.theatreorangerie.ch