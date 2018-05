Wazem lève son verre aux Caves ouvertes

Pour parler vin, rien de tel qu’un bon café. Celui de Pierre Wazem est servi fumant aux Studios Lolos, à Carouge, où le dessinateur genevois a installé son atelier depuis belle lurette. Sur l’écran de son ordinateur, une esquisse de l’affiche qu’il a réalisée pour les Caves ouvertes, sa première dans ce genre de registre, commandée par Genève Terroir. Dans les mains de cet amateur de vin jaune, une brassée de feuilles sur lesquelles l’auteur de «Presque Sarajevo» et autres «Mars aller-retour» a tracé quantité de personnages indépendants les uns des autres, que le collectif de graphistes AMI, également installé aux Studios Lolos, a mis en forme. «Il ne s’agissait pas de réaliser une illustration dessinée, mais bien une image patchwork prête à être démultipliée, déclinable à souhait en différents formats sur des bus, des trams, des bâches, des t-shirts, des spots animés, des cartes de membres ou différents objets», explique Wazem.

Peu fasciné par la tradition genevoise de l’affiche de bande dessinée, le récipiendaire du Prix Töpffer 1998, dont on peut apprécier chaque semaine le trait dans des chroniques BD publiées dans «L’Illustré», a préféré opter pour un rendu plus graphique. «Il existe plein de beaux dessins qui font de mauvaises affiches. Les gens ont une seule seconde pour percevoir le message. Il faut se montrer efficace et se mettre au service du support. Je n’ai pas cherché à raconter une histoire.»

Dans cette image pour les Caves ouvertes, Wazem n’a pas utilisé le trait qui est le sien dans ses albums BD. Le résultat évoque certaines affiches de Mariscal, fameux graphiste, auteur de BD et peintre espagnol. «J’ai été vers quelque chose de plus stylisé, en enlevant délibérément plein de détails. J’essaie de donner une impression, plutôt que de me montrer fidèle à la réalité. En musique, je tendrais davantage vers le jazz que vers le classique.»

