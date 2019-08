Wajdi Mouawad délivre son cantique des quantiques

Une cosmogonie par le souffle. Une cathédrale par l’architecture. Une communion par l’impact. «Tous des Oiseaux», donné en ouverture de La Bâtie, à Carouge, est tout cela, et plus encore. Les chanceux munis jeudi d’un sésame ne s’y sont pas trompés, qui l’ont conclu d’applaudissements à tout rompre. Seul le fracas des avions militaires qui avaient ponctuellement déchiré le ciel du récit mythique a davantage fait trembler les cages thoraciques de l’assistance, comédiens et festivaliers réunis.

Des avions, parce que Wajdi Mouawad nous plonge quatre heures durant dans l’histoire sanglante du conflit israélo-palestinien. Mais ces avions, une nuée d’oiseaux allégoriques les survole, parce que l’auteur et metteur en scène libano-québécois – au promontoire de La Colline, à Paris, depuis 2016 – s’élève plus haut, plus loin, plus libre que la simple chronique, jusqu’aux trous noirs reculés que ni les sciences, ni les religions n’expliquent. Mais dont la fable théâtrale parvient ici à effleurer les mystères. Triturée, la saga familiale qui sert d’exemple, au milieu d’une scénographie ample et minimale faite de blocs coulissant sur leurs rails, de quelques chaises, d’une table à tout faire. Pliée, tordue au sein d’un espace-temps qui n’a plus rien de linéaire. Il en faut, des années, à un artiste, des heures à un public, pour se laisser aspirer par un univers ainsi soumis aux lois de la physique quantique, où les événements se courbent entre passé et présent, réel et imaginaire, où morts et vivants dialoguent, où le comique fait l’amour avec le tragique, et où les langues – américain, allemand, hébreu, arabe – s’enroulent dans une seule vague. On doit renoncer à ses repères habituels ainsi qu’à la quête de vérités à jamais inconnaissables, elles qui s’escamoteront aussitôt qu’on croira les détenir.

Et pourtant, comme dotée d’une structure antisismique, la narration résiste à ces attentats inspirés: Eitan, jeune généticien juif (Jérémie Galiana), rencontre bel et bien Wahida (Souheila Yacoub – lire ci-dessous), sublime thésarde musulmane, à la faveur d’un big-bang passionnel autant que spirituel. Les parents du garçon, psy allemande (Judith Rosmair, parfaite) et sioniste invétéré (Raphaël Weinstock, ascensionnel), sont d’abord farouchement opposés à l’union, mais voient leurs certitudes se fissurer à mesure que, grâce aux aïeuls Etgar (Rafael Tabor, impeccable) et Leah (Leora Rivlin, divine), les secrets affleurent, les identités se révèlent, les autres s’avèrent mêmes, les mêmes autres, et les ennemis intérieurs…

Ces paradoxes captivants, les spectateurs les saisissent en plein vol, tandis que chaque personnage entonne tour à tour son solo. Le rescapé des camps, le savant arabe du XVIe siècle ou l’enfant trouvé dans son moïse, tous répercuteront au final le même chant amphibie. Hormis de rares excédents de pathos, dans quelques répliques ou ornementations musicales, c’est le bâti de l’oeuvre qui sidère surtout: son équilibre dans la complexité, ses travées infinies, lesquelles permettent à la voix de Wajdi Mouawad d’y faire circuler ses échos.

La Bâtie à La Cuisine de Carouge, sa 31 août à 16 h (liste d’attente), 022 738 19 19, www.batie.ch