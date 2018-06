Vouer le mythe de l’artiste à l’anonymat

Zagreb, 9 novembre 1971. À la galerie du Student Center de la capitale croate, on vernit la première exposition personnelle de Goran Trbuljak. La proposition laisse les visiteurs pantois: une seule affiche s’exhibe dans un espace entièrement nu. Elle figure un autoportrait photographique de l’auteur, dont on lit, en dessous, le nom ainsi que les dates et lieu de la manifestation. En guise d’ultime argument, la pancarte assène: «Je ne souhaite pas présenter quoi que ce soit de nouveau ou d’original.»

Afin d’introduire au propos de Goran Trbuljak, auquel il dédie une rétrospective, le Centre d’art contemporain Genève (CAC) rejoue ce scénario inédit. Le périple à travers près de quarante-cinq ans de pratique artistique iconoclaste débute par une salle vide, parée du seul poster. «Trbuljak a continuellement interrogé la nature de l’art et ce que signifie le fait de se désigner comme un artiste, explique Andrea Bellini, directeur du CAC. En anticipant la sensibilité postmoderniste, il a joué un rôle très spécial dans l’histoire de l’art contemporain.»

En 1971, il pose donc les fondements d’une équation radicale: par quels mécanismes une œuvre – ou un artiste – est-elle considérée comme telle et comment remettre en cause l’autorité systémique des institutions muséales? Avec un sens aigu de l’ironie et de l’autodérision, Goran Trbuljak multipliera les expérimentations, souvent dans la rue et sous couvert d’anonymat, afin de costumer sa timidité. Comme, lorsque alors inconnu, il organise un référendum invitant les citoyens à dire s’il est ou non un artiste. Sur 500 bulletins, 259 décrètent que oui. Ou quand, plus tard, il incarne littéralement le peintre du dimanche, en barbouillant, le jour du Seigneur, la vitrine d’un magasin de fournitures artistiques à l’endroit précis où trône une toile vierge.

«Goran Trbuljak, Before and After Retrospective» Jusqu’au 19 août au CAC, 10 rue des Vieux-Grenadiers. www.centre.ch (TDG)