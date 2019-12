Voix de Fête dégaine ses 53 artistes francophones

La 21e édition était marquée par la jeunesse de ses invités, la 22e cheminera du lundi 16 au samedi 22 mars 2020 en crescendo depuis les valeurs sûres jusqu’aux propositions les plus inédites. En abrégé, voilà le message qu’ont délivré les codirecteurs de Voix de Fête, Priscille Alber et Guillaume Noyé, lors de la conférence de presse tenue mardi au fin fond d’un Chat Noir tout ébloui par la lumière du jour.

Aiguillonné par la double ambition de célébrer la grande chanson française tout en dénichant son avant-garde, le festival organisé annuellement autour de la Journée internationale de la francophonie programme pour cette période de l’équinoxe pas moins de 53 artistes en provenance de 20 régions, réparties sur 6 pays, eux-mêmes dispersés sur 3 continents. Avec une entrée en matière balisée, donc, par d’opiniâtres Arno (lire ci-dessous) ou Innocents, à raison de deux concerts par soir à l’Alhambra.

Gradation exponentielle

Le menu s’étoffera de jour en jour, avec l’accueil par exemple, mercredi 18 au Chat Noir, du sombre Furax Barbarossa, rappeur hardcore dont les vers ne rougissent pas à la comparaison des plus grands poètes français. Ou avec la Genevoise Sarah Olivier qui contrastera le lendemain, au Casino-Théâtre, en déployant son rock sexy et téméraire.

À partir du vendredi, on mettra carrément le turbo. L’incontournable soirée hip hop, sur l’ensemble du lieu central sis à la salle communale de Plainpalais le temps du week-end, rassemblera parmi d’autres le déjanté Lorenzo, voué à «salir» les codes du rap, ou le Lausannois Arma Jackson, adepte du Do It Yourself et repéré par Youssoupha pour sa technicité mélodieuse. Le même soir verra encore trois entités féminines ondulant du jazz (Nour) à la folk (Les Frangines), en passant par la sensualité made in Switzerland de Ludiane Pivoine. Un peu plus tôt dans l’après-midi, ce sont les quatre découvertes du tremplin French Mon Amour qui montreront ce qu’elles ont dans le ventre, deux Français (Sèbe et Soleynia) et deux Suisses (Ostande et Baron.e).

Mais ce n’est pas tout, puisque, en parallèle, Les Vitrines dévoileront les artistes émergents remarqués par l’équipe de Voix de Fête, dont le projet Ponteix venu droit de la Saskatchewan canadienne. Et rebelote le lendemain, quand les mêmes Vitrines propulseront de jeunes pousses telles que Fanny Polly, Matéo Langlois ou Oré – avant qu’un Wallon dénommé Glauque vienne déverser son flow jouissif à Pitoëff, ou que le soulman camerounais Blick Bassy chante l’indépendance de son pays au Casino-Théâtre.

Signalons encore la tenue du concours de jeunes musiciens de la région, La Lentille, ouvert à tous le dimanche après-midi au Chat Noir. On ne saurait enfin omettre d’annoncer le 12e festival off Bars en Fête, qui réquisitionnera 16 cafés de la place pour une vingtaine de concerts au chapeau, du 11 au 22 mars (programmation en cours).

, 22e édition, du 16 au 22 mars 2020, rens. sur www.voixdefete.com