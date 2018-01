Visite guidée individuelle au tréfonds des Pâquis

Fidèle à son slogan «Explorez Genève!», Antigel appelle à redécouvrir, entre autres coins du canton, le secteur bien connu des Pâquis. Tout au long de l’événement synonyme d’insolite, la plasticienne Maëlle Gross y agence une déambulation performative, Où l’on va là d’où l’on vient, dont le premier volet s’est déroulé, début 2017, dans le quartier populaire de Kypseli, à Athènes. C’est que la jeune femme y plonge des racines familiales, même si ses bourgeons artistiques ont choisi d’éclore entre Cornavin et le Léman, sous la forme de vidéos, photos et installations. Récit d’un pèlerinage qui combine quête personnelle et rencontre d’autrui.

Suivez le guide!

L’odyssée pédestre démarre rue Pellegrino-Rossi, derrière la porte d’un bâtiment qui fut tour à tour lieu de passes, squat et restaurant, avant de devenir coopérative d’habitations. Une fois les règles du jeu posées par l’artiste – ne pas se départir de son casque audio, ne pas entrer en interaction avec son guide –, vous voilà trottinant sur les talons de celle-ci, qui vous emmène d’abord au sous-sol. Là, contre les catelles d’une cuisine décatie, se projettent les images d’un immeuble grec en train de se faire dévorer par les mâchoires d’une girafe métallique. Quelques notes de musique perlent dans vos écouteurs, tandis que vous lisez les sous-titres, dans un anglais tâtonnant, sur le mythe identitaire.

«L’individu va donner de l’humanité aux masses», dira la voix dans vos oreilles un instant plus tard, lorsque vous battrez les pavés chauds dans l’air glacial. Vous serpenterez ainsi, entre dealers, prostituées et badauds, passerez les bouibouis, les sex-shops et la Mission permanente de la Grèce, sursauterez aux klaxons ou aux cris de mouettes enregistrés, avant d’arriver à la cabane de bois, surélevée au bord des Bains des Pâquis, où quelques photos tirées sur papier A4 ont été punaisées.

Tours et détours

Des voix étrangères font désormais vibrer vos tympans: celles de plusieurs femmes migrantes, interrogées par Maëlle Gross, qui énoncent à tour de rôle les qualités et défauts du quartier – d’un côté son école et son cosmopolitisme, de l’autre son ambiance interlope. Alors que vous longerez l’Hôtel Kempinski résonnera un commentaire sur les «financiers filous».

Changement de décor, vous aurez soudain grimpé les marches conduisant à un appartement privé. Dans le fourbi intime de la pièce centrale, un écran TV balbutie des images de poissons entremêlées à des vues athéniennes. Ni une ni deux, vous vous rechaussez pour parcourir encore un bout de chemin, qui mène à la dernière vidéo du périple, en devanture d’un coiffeur: une femme bodybuildée dans une posture lascive y évoque les péripatéticiennes «libres de leur corps», selon la bande audio.

Les derniers pas qui vous ramènent au point de départ rythment votre bilan: le tour fut roboratif, la proposition artistique tourne court.

Où l’on va d’où l’on vient Départ au 7, rue Pellegrino-Rossi, du 2 au 4 fév., puis du 9 au 11 et du 16 au 17, de 16 h à 20 h 15, rés. obligatoire, www.antigel.ch (TDG)