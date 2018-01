Virginie Despentes et Béatrice Dalle sur scène

Elle a raté de peu Edmonde Charles-Roux à la table des convives de l’académie Goncourt. Virginie Despentes a rejoint l’illustre aéropage en janvier 2016. Le mois même où mourut la femme de lettres nonagénaire. Qu’auraient -elles trouvé à se dire, ces deux plumes que tout séparait? L’une grande bourgeoise à l’ancienne mode, toute sa vie à l’abri du scandale, l’autre une femme au parcours chaotique, marqué par la prostitution occasionnelle et une célébrité littéraire commencée en 1994 avec Baise-moi.

Qui sait? Elles auraient peut-être parlé d’Italie. De Pasolini, par exemple… Pas bégueule, sans oublier Palerme ni la Sicile Belle Epoque, Edmonde Charles-Roux aurait su de quoi on parlait. Elle aurait peut-être même applaudi Pasolini de Virginie Despentes.

L’actrice Béatrice Dalle participe à ce spectacle mercredi au Théâtre de l’Alhambra, avec le groupe post-punk Zëro, originaire de Lyon, comme Virginie. Les pentes de son pseudonyme sont celles de la Croix-Rousse, rappelons-le. Les quatre musiciens de cette formation pratiquent un rock à bruitage (noise rock) mâtiné d’électro, propice à l’accompagnement du verbe pasolinien.

Cette performance littéraire et musicale est bien rodée, car ces dames et leurs ménestrels sillonnent la France avec ce Pasolini concertant. Deux carrures comme Virginie Despentes et Béatrice Dalle ne pouvaient pas se retrouver pour échanger des mièvreries. La prose de Pier Paolo Pasolini, personnalité peu consensuelle de l’Italie du XXe siècle, les rassemble avantageusement. Elles puisent notamment dans un de ses derniers essais, devenu après la mort du poète en 1975, un véritable bréviaire de la révolte et de l’anticonformisme: Lettres luthériennes. Petit traité pédagogique.

On y trouve un texte sur la «faute des pères», dont s’empare Béatrice Dalle: «Un des thèmes les plus mystérieux du théâtre tragique grec est celui de la prédestination des fils à payer les fautes des pères. (…) Je condamne les fils, puisque je suis père! Un de ces pères qui se sont rendus responsables, d’abord du fascisme, ensuite du régime clérical-fasciste et faussement démocratique, et qui ont fini par accepter la nouvelle forme du pouvoir, le pouvoir de la société de consommation, le dernier des désastres, désastre de tous les désastres!» À méditer en musique.

«Pasolini» à l’Alhambra le 31 janvier à 20 h (complet). Renseignements: www.antigel.ch (TDG)