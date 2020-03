«Vie et mort de Petula», un cadavre exquis tout frémissant de pétulance

À 50 ans, Petula claque. Ne subsiste plus d’elle qu’un paquet de diapositives rescapées de ses jeunes années. Pour empêcher que ne s’efface entièrement son passage sur terre, il faut recomposer sa vie. Franchir ensuite la frontière fatidique pour imaginer son éternité dans l’au-delà. Il faut renommer son entourage – les Serge, Didier ou Marjorie –, ressusciter ses amours – qu’elles soient oubliées ou fictives –, recréer son imaginaire – morceau par morceau. Parce que Petula, c’est un peu nous: c’est personne et tout le monde à la fois. Si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer.

Lorsque la Cie Volodia, emmenée par la comédienne et metteuse en scène Nathalie Cuenet, passe commande d’un texte à l’auteure genevoise Valérie Poirier («Palavie», «Quelqu’un d’autre»…), la gageure consiste à «créer une fiction qui serait le fruit d’un questionnement», dit le dossier de presse. Rapidement, le très gracieux comédien Pierre-Isaïe Duc ainsi que le brillant pédagogue et metteur en scène Yvan Rhis intègrent le projet. Au fil des rencontres voit le jour au sein du quatuor l’envie de cerner un âge: la cinquantaine à bascule, un pied dans la marmaille, l’autre dans l’EMS. Mais également l’envie d’explorer un mode narratif qui, tel le cadavre exquis, se chercherait tout en se déployant. Qui inclurait au fur et à mesure les interrogations qu’il suscite: quelle cohérence, quelle chronologie, quelles vérités privilégier pour raconter un destin? Les dialogues élaborés par Valérie Poirier relèvent le défi avec une profondeur légère – à moins que ce ne soit l’inverse. Par moments, aussi, ils s’enlisent, quelque part dans la périphérie du «Huis clos» de Sartre, du «Toto le héros» du cinéaste Jaco Van Dormael, ou du journal intime.

Yvan Rhis agite alors sa baguette magique. S’il laisse flotter la rêverie métaphysique, il prendra soin de l’amarrer solidement. La «Vie et mort» procède par fragments? Que la forme le reflète! Rhis conçoit avec sa scénographe Sylvie Kleiber un dispositif tel que les clichés projetés en fond de scène par la visionneuse soient recadrés dans un second faisceau, de sorte à en découper chaque fois un détail. «Petula» joue avec les niveaux de réalité? Que le jeu le souligne! Rhis distribue les répliques en brouillant ouvertement les pistes – les acteurs endossant au rebond le rôle de la protagoniste, de ses interlocuteurs, de ses fantômes ou de ses fantasmes.

Comme dans ses précédentes productions («Cinq jours en mars», «Les Aventures de Huckleberry Finn», «Défaut de fabrication»…), Yvan Rhis envisage surtout sa mise en scène comme une orchestration musicale, en s’alliant le créateur sonore inspiré qu’est David Scrufari. Sous l’éclairage brumeux de Danielle Milovic, quand les comédiens dansent un malhabile slow d’adolescence, c’est tout le plateau qui se met à tanguer. L’existence de Petula se brode sur scène; la réalité du théâtre naît avec sa musique. Le spectateur voit défiler des diapos: il se croit également accoudé à un vieux juke-box quatre-vingts minutes durant.

L’ironique nostalgie s’exprime encore par la tenue des deux narrateurs, dont la maturité se voit contredite par des combinaisons de motards – mais look seventies. À force de glisser ainsi d’une identité ou d’une temporalité à l’autre, c’est non seulement la barrière entre le plateau et le public qui se lève, mais celle qui sépare la vie et la mort du titre. Soit: affabuler permet de vaincre la dissolution et l’oubli. En quittant le sous-sol du Théâtre Saint-Gervais, on se risque cependant plus loin: avant de mourir, avons-nous bel et bien vécu?Katia Berger

«Vie et mort de Petula»

Théâtre Saint-Gervais, jusqu’au 8 mars,

022 908 20 00,

Plus d'infos sur: saintgervais.ch