Vidéo: Genève présente ses musées sur les écrans

Quatorze musées et lieux d'expositions, publics et privés réunis dans une même vidéo donnent un aperçu de la richesse des collections à Genève. Intitulée «Musées de toutes les envies», cette présentation à l'initiative de la Ville de Genève donne aussi le programme des expositions de la saison 2019-2020 de ces institutions. On y retrouve le Musée d'ethnographie de Genève comme le Mamco, le Conservatoire et Jardin botanique et la Fondation Baur, le Musée des Suisses dans le monde et le Musée Barbier-Mueller, la Bibliothèque de Genève et le Musée Ariana, le Musée international de la réforme et le Muséum d'histoire naturel qui fête son Bicentenaire en 2020, la Fondation Martin Bodmer et le Musée des Suisses dans le monde, le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le Musée d'art et d'histoire avec le Musée Rath. On s'étonne cependant que le MAH en tant que tel et ses expositions n'apparaissent pas dans cette vidéo.