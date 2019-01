Victoire pour les milieux culturels

Une grande étape a été franchie jeudi 24 janvier. Par 81 voix sur 88, l’initiative «pour une politique culturelle cohérente à Genève» a été approuvée par le Grand Conseil. Les députés n’ont pas souhaité lui opposer de contreprojet. Tous les partis, à l’exception de l’UDC, ont accepté ce texte porté par les milieux culturels et paraphé par plus de 14 200 citoyens. «C’est exceptionnel, nous sommes extrêmement contents, jubile Aude Vermeil, membre du comité d’initiative. Voilà la preuve que les élus considèrent, eux aussi, qu’il faut revenir à la concertation.»

Le combat des milieux culturels a démarré en 2016 avec un constat: le 2e train de la loi sur la répartition des tâches (LRT) est venu «vider de sa substance» la loi cantonale sur la culture, causant de gros «dégâts». «Genève compte 45 communes sur un minuscule territoire, argue Aude Vermeil. Chacune ne peut pas faire sa petite cuisine dans son coin, cette approche n’a pas de sens.»

«Transformer l'essai»

Les initiants ont donc voulu changer de cap pour réinstaurer un partenariat entre les municipalités et l’État. Leur ambition s’articule autour de trois idées: une collaboration entre les pouvoirs publics, le cofinancement des institutions et le soutien à la création. Forts de ce succès devant le parlement, les militants s’apprêtent à se concentrer sur l’ultime phase du processus: la campagne pour la votation afin de «transformer l’essai». Le délai légal maximum pour la tenue du scrutin étant d’un an, les Genevois seront appelés à se prononcer d’ici au 24 janvier 2020. Le comité d’initiative appelle de ses vœux «un vote populaire rapide».

Si ce dernier obstacle devait être franchi, à charge du conseiller d’État à la tête de la culture, Thierry Apothéloz, d’élaborer une vision en cohérence avec le texte. «La mise en œuvre pourrait prendre une ou deux législatures, se figure Aude Vermeil. On imagine une politique pas à pas, dans une large concertation. Pas question d’imposer des clés de bras. Ce serait contre-productif.» (TDG)