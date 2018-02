Vallotton, Soutter, Borgeaud, dispersés aux enchères

Des estimations entre 800 francs, pour la plus basse, et 350 000 francs pour la pièce la plus chère. Soixante-quatre numéros au catalogue d’une première vente évaluée à près de 1,6 million au total, deux autres suivront. En même temps qu’un peu de l’ADN des Vaudois, une collection de très haute tenue va s’en aller le 21 mars à Bâle, éclatée, en à peine une heure, une heure trente. Le rythme est serré, logique pour des enchères, mais cyniquement insignifiant face aux septante années passées par deux générations à découvrir, suivre, acheter des Vallotton, des Borgeaud, des Soutter et bien d’autres. Les Givel avaient pour eux la force d’une vraie passion et leur collection une belle cohérence. Singulière. Significative. La suite aurait pu se passer entre les murs d’une maison-musée ou sous l’égide d’une fondation… «Des pistes ont été étudiées, croit savoir Emmanuel Bailly, codirecteur de Beurret & Bailly, maison de ventes qui tiendra le marteau. C’est très compliqué, c’est onéreux. Elles ont dû être abandonnées.» La principale héritière confirme: «J’ai dû prendre la décision de vendre, avec un pincement au cœur.»

Une probable dation d’œuvres au Canton en guise d’impôts successoraux et une donation au Musée d’art de Pully mises à part, c’est dire le choc de l’annonce de la dispersion de la collection Givel. C’est dire aussi l’impossible espoir de voir une histoire privée se prolonger au-delà de la mort du dernier de ses inspirateurs. «On peut bénéficier de dons mais il est très rare qu’un État achète une collection dans son ensemble. Ici, nous avons eu des contacts importants avec les héritiers, assure le conseiller d’État vaudois Pascal Broulis, et nous avons trouvé un chemin avec eux qui sera rendu public ultérieurement.»

De père en fils

Reste qu’après le départ pour Aix-en-Provence de la collection Planque, de ses Cézanne, Monet, Picasso, Van Gogh et Dubuffet (toutes proportions gardées), un nouveau coup de froid souffle sur le canton qui se bâtit une réputation muséale à plusieurs millions de francs. Tant cette collection débutée chichement dans les années 1950 – avant de compter Félix Vallotton comme artiste le mieux représenté et de devenir le plus grand ensemble privé de Marius Borgeaud – résonnait avec son histoire de l’art, ses belles heures, son évolution et les fonds les plus importants de son Musée des beaux-arts. Sans compter… un petit plus!

Si le collectionneur fait œuvre patrimoniale de conservation, face à l’institution, il a une liberté de choix absolue et les Givel l’ont appliquée à la ligne en osant la différence. À leurs murs, le Bocion, peintre des sérénités lémaniques, ne fait pas du Bocion, il s’aventure dans la tempête ou le très rare portrait de famille. Louis Soutter existe, classique, avant d’être ce génie de l’obscur dansant dans son monde d’ombres alors que Vallotton, le graveur sur bois, le peintre des coups de théâtre et du temps arrêté, tente aussi la sculpture. Les privilégiés ont vu ses peintures dans le grand salon de la demeure familiale de Lonay – cet épais nuage serrant le ciel d’une campagne et d’un instant paisible ou cette vanité moderne filtrant d’un bouquet d’anémones du Japon.

«C’est un privilège de pouvoir regarder librement ces œuvres, hors de toutes contraintes»

D’autres ont aimé le regard de Jean-Claude Givel, l’éminent chirurgien disparu subitement en 2015, à l’âge de 69 ans, un collectionneur qui savait encore et toujours «se perdre» dans les œuvres qu’il connaissait pourtant si bien. Dont certaines depuis sa jeunesse, les Bocion, Borgeaud, Auberjonois, Chavaz, Gimmi, Clément, Chinez, tous acquis par ses parents. Roger Givel (1918-2004), l’incontournable des réseaux radicaux, le directeur de la Banque Vaudoise de Crédit, a plongé dans le monde de l’art au milieu du siècle dernier avec son épouse, Claire. Le virus gagne en intensité, ils prennent conseil, s’immergent dans ce monde, vont et viennent entre Lausanne et Paris, les galeries Vallotton, Pauli et Beyeler. Leur fils, Jean-Claude, futur pionnier de la chirurgie viscérale au CHUV, est déjà dans leurs pas. Il complète, achète, s’aventure à son tour, comme ses parents l’avaient fait, sur le terrain de ses contemporains – Marc-Antoine Fehr, Markus Raetz, Francine Simonin, Yves Dana. Il documente aussi, évoque la réalisation d’un catalogue de la collection, la preuve d’une identité propre et d’une vision d’ensemble. Et s’il en fallait une autre, Jean-Claude Givel avait donné son accord pour une exposition au Musée d’art de Pully. Mais ses trésors y ont été accrochés sans lui en 2016.

Un investissement total

«Il se réjouissait de concrétiser cette exposition! C’était un artiste du regard qui avait su poursuivre l’œuvre de ses parents et nouer de nombreuses amitiés avec les artistes, témoigne son ami Jacques Dominique Rouiller. Il s’investissait totalement, suivait les ventes, enrichissait sa bibliothèque d’art et, chez lui, cette implication se mesurait jusque dans une mise en valeur quasi muséale des œuvres sur des parois de couleur.» Le passionné mesurait son «privilège de pouvoir les regarder librement, hors de toutes contraintes». Il l’avait confié dans une interview à l’Association des amis de Marius Borgeaud en même temps que sa conscience de l’évidence: «Je n’en suis le détenteur privilégié que temporairement. Il faut être lucide sur sa condition d’être humain à l’espérance de vie limitée.» (TDG)