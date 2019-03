Une star de l’art figuratif au Mamco

La figuration fait son grand retour au Musée d’art moderne et contemporain (Mamco) de Genève. Deux ans après l’exposition «Zeitgeist», qui explorait cette tendance, l’institution rend hommage à un artiste incontournable du mouvement: le Néerlandais René Daniëls. «Par son humour, son ironie, sa poésie, ce créateur occupe une place atypique dans la figuration des années 1980», souligne le cocommissaire Paul Bernard. «Sa carrière aussi est particulière, car il a eu un accident vasculaire cérébral en 1987 et rencontre depuis de grandes difficultés motrices et mentales.»

Nœuds papillons

Conçue en collaboration avec le centre d’art contemporain WIELS, à Bruxelles, l’exposition «Fragments from an Unfinished Novel» s’organise par thématiques. Les commissaires ont joué sur les dialogues entre les œuvres, principalement des grands formats qui se déploient à leur aise. Mais on a aussi un aperçu de son activité de dessinateur, et de ses peintures plus petites apparaissant comme un résumé de son travail.

Car chez René Daniëls, les motifs récurrents, connexions et allusions d’une toile à l’autre abondent. En particulier les fameux nœuds papillons, des vues en perspective de salles d’exposition. «Ce n’est plus le contenu lui-même qui est important, mais tout ce qu’il y a autour des tableaux et qui leur prête un sens», explique Paul Bernard. Le peintre travaille avec des formes géométriques simples, comme les ellipses qui prennent l’apparence de planètes, de disques vinyle, de skateboards ou d’yeux. «Ces yeux sont tantôt fermés, donnant sur un univers intérieur, et tantôt ouverts, attentifs au monde qui les entoure», précise le cocommissaire.

Critique du milieu artistique

Si l’on lit entre les lignes, René Daniëls se livre notamment à une critique du milieu artistique, gouverné par l’argent, le pouvoir et une concurrence féroce. On trouve ainsi chez lui des harengs qui se mangent entre eux, des «Muses vénales» ou des références à la banque et au sexe.

Des célébrités peuplent également ses peintures, comme le poète Guillaume Apollinaire et le peintre Theo van Doesburg. Ils apparaissent sous une forme très théâtrale, presque carnavalesque, nimbés d’une sorte de double qu’on retrouve dans d’autres toiles. Et puis il y a ces figures de magicien, d’amuseur, évoquant le monde du spectacle auquel appartient aussi l’artiste. D’autres personnages se réfèrent à un univers plus onirique, tel cet homme de dos qui s’enfonce dans la forêt, un parapluie à la main.

Un côté punk

«Il y a un côté punk chez René Daniëls, avec son traitement brut, énergique et spontané, sourit Paul Bernard. La couleur est appliquée rapidement et les couches inférieures demeurent visibles.» Le peintre exploite d’ailleurs cette transparence dans les nœuds papillons. Certaines œuvres sont à dominante rouge vif: «Pour lui, il s’agit d’une membrane, comme si on regardait le monde à travers un emballage de bonbon.» Une partie de l’exposition est consacrée à la production récente de René Daniëls. «Il s’agissait de l’un des grands enjeux: comment aborder cette partie de son travail? raconte Paul Bernard. L’artiste est hémiplégique et a du mal à s’exprimer, mais il tient à continuer de créer. On retrouve son vocabulaire formel accompagné de nouveaux éléments, comme la télécommande. L’ambition artistique n’est plus la même, mais sa sincérité ne fait aucun doute.»

«René Daniëls, Fragments from an Unfinished Novel» jusqu’au 5 mai au Mamco, 10, rue des Vieux-Grenadiers, www.mamco.ch. Gratuit. (TDG)