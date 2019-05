Une double aliénation

Curieux dosage de naturalisme et de fantasmagorie dans cette «Mère» abordée sur le retour, au tournant d’un destin qui voit son fils et son mari l’abandonner en même temps. Selon les faits décrits par le Parisien Florian Zeller dans ce premier volet d’une trilogie familiale, Anne suffoque en effet entre les infidélités à peine voilées d’un Pierre qu’elle croise entre deux séminaires, et l’envol progressif d’un Nicolas vers le foyer qu’il fondera peut-être avec l’Élodie de son cœur. Désœuvrement, rancœur, sentiment d’injustice envahissent la quinquagénaire, qui flirte avec la démence. Une hystérie, du moins, qui fait tourner sa routine en bourrique et bégayer son quotidien. Disloquée comme lui, Anne amalgame ses interlocuteurs, confondant sa réalité et sa névrose.

Les références cinématographiques affluent – la Vivien Leigh du «Tramway nommé désir» ou la Gena Rowlands d’«Une Femme sous influence». Sauf qu’on est ici coincé dans une vision fataliste de la condition féminine. Et même du théâtre, puisque le Genevois Pietro Musillo, que son goût pour Harold Pinter a sans doute aiguillé vers Zeller, doit inéluctablement soumettre ses comédiens (Isabelle Bosson, François Florey, Simon Labarrière et Marie-Eve Musy par ordre d’apparition) à une interprétation convenue. Seule entorse consentie à l’académisme, il dispose sa scène bifrontale entre deux séries de gradins, comme pour mieux creuser la schizophrénie maternelle. On serait tenté de faire remarquer qu’en 2019 et les femmes et les plateaux ont gagné en libre arbitre!

(TDG)

Théâtre Alchimic, jusqu’au 26 mai, 022 301 68 38, www.alchimic.ch