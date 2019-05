Une belle ode au vivant en quatre strophes

La forêt. «Conscient que, pour un autre, c’est la montagne, c’est la mer, c’est le passage d’une libellule à quatre taches sur un plan d’eau stagnante qui va constituer l’initiatrice à la magie de l’univers», Jil Silberstein identifie clairement sa «marraine» intime: la forêt. À l’heure de rédiger la suite de son essai célébrant le vivant, «La Terre est l’oreille de l’ours», l’écrivain-philosophe choisit de structurer son ode au monde qui l’entoure en quatre strophes.

L’été, il le passera à la Rochette, la sublime ferme de la Broye où il a posé ses valises voici des années. Son automne aura les couleurs de Nitassinan, le territoire ancestral des Innus situé sur la péninsule du Labrador, dans l’est du Canada, où Jil revient après y avoir coulé 365 jours marquants, 21 ans auparavant.

Comme un oiseau migrateur, l’auteur met cap au sud pour l’hiver et choisit Aotearoa - la Nouvelle-Zélande; il enfile comme des perles dans son récit ces noms qui font rêver: Rakiura, Oamaru, mer de Tasmanie, détroit de Cook. Il est temps maintenant pour l’essayiste curieux de tout et pour sa compagne, Eva, de rentrer en Europe: le printemps se savoure à Sifnos, dans les Cyclades, parmi ces amitiés grecques que le couple noue tout naturellement.

Jil Silberstein ne se contente pas de regarder, d’exulter et de restituer la beauté de ce vivant si vivifiant. Il lit, et cite abondamment les auteurs qui le font réfléchir, au devenir de la nature notamment. Il collecte aussi les pages Planète du journal «Le Monde» et liste ainsi les préoccupations écologiques d’aujourd’hui. Un catalogue funeste qui, l’écrivain n’étant pas naïf, le fait sous-titrer son ouvrage «Chronique d’un désastre amorcé».

«L’île où les hommes implorent. Chronique d’un désastre amorcé» de Jil Silberstein, Ed. Noir sur Blanc, 480 p. (TDG)