Un théâtre en mode fractal

Vaste et singulier projet que celui auquel s’attelle l’écrivain, metteur en scène et pédagogue Enzo Cormann avec «L’Histoire mondiale de ton âme». Depuis 2016 et jusqu’en 2026, le Français rédige 11 séries de 9 textes, prévus pour être interprétés en 30 minutes, divisé chacun en 3 mouvements et destiné à 3 comédiens. Ainsi harnachée par la contrainte formelle, son écriture peut se débrider pour cerner ce qu’il appelle le «soi-monde», par opposition au «soi-même», et qui considère la personne humaine à la fois comme la partie d’un tout et le tout d’une partie.

Pour conclure sa saison sous le signe de l’Ensemble, Le Poche accueille, par séances de 3, 6 de ces «microdrames élémentaires» mis en scène tantôt par l’auteur ou par son acolyte Philippe Delaigue. Portés par 6 comédiens au total, dont la gouailleuse Véronique Kapoïan Favel et le fervent Jean Aloïs Belbachir, ces fragments diffractent le maximum de choses avec un minimum de moyens. Autant dire qu’ils s’autorisent sauts narratifs et ruptures de ton, courts-circuits et contradictions.

Au bout du compte, quoi qu’il en soit, on s’ébahit de l’étendue parcourue. De la complexité restituée. De la portée politique concédée au banal. À chaque module, son rapport de domination: du prédateur sexuel à sa victime, du juge à l’accusé, de l’employeur au demandeur d’emploi, du riche au pauvre. Qu’il empiète sur les domaines psychologique, éthique ou mythologique, chacun rappelle qu’«on est simultanément soi et le monde, jamais face à lui comme devant un paysage» – pour reprendre la note d’intention de cette colossale entreprise.

(TDG)

