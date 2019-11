«Un musée est poreux: il prend, il donne»

Pascal Hufschmid a pris la tête du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) le 1er juillet. Il succède à Roger Mayou, parti à la retraite, et nous livre sa vision de cette institution vouée à la mise en valeur et à l’explication de l’aide humanitaire. La veille de notre entretien, le nouveau responsable a eu la joie de voir les réformes qu’il propose validées par le Conseil de fondation du MICR.

A quoi avez-vous consacré ces cinq premiers mois?

A voir si mes intuitions et mon analyse faite avant de venir correspondent à la réalité, et sur quels appuis je pourrai construire, avec mon équipe, le projet que je propose. J’ai été très attentif à comprendre le musée. Je suis le plus jeune, entouré d’experts, alors j’ai écouté, demandé pourquoi les choses se font comme ça. J’ai aussi passé beaucoup de temps à rencontrer les milieux artistiques, culturels, politiques, économiques, humanitaires. Et j’ai déjeuné avec des visiteurs rencontrés par hasard.

Combien de personnes travaillent au MICR?

Dix-huit (soit douze équivalents temps plein). Et cinquante guides bénévoles. Nous accueillons 126 000 visiteurs par année, ce qui fait du MICR un des musées suisses très visités.

Beaucoup de touristes et d’écoliers, qui ne viennent qu’une fois.

Oui, ce sont en majorité pour l’instant des visiteurs uniques. Je voudrais qu’ils reviennent. Affirmer le MICR comme un lieu de mémoire, de création et de débats sur les enjeux et les valeurs de l’action humanitaire. Moins un lieu de passage, davantage un lieu d’ancrage. On s’y donne rendez-vous juste pour boire un café? Moi ça me va très bien!

A quoi sert un musée?

Je suis convaincu qu’il est utile, et pas seulement par son savoir. C’est un forum citoyen qui permet de comprendre le changement, de donner un sens aux choses qu’on vit, qu’on voit.

Comment activer cette fonction?

Toute ma stratégie tourne autour d’une seule question, à la fois simple et très compliquée, que je pose du point de vue du visiteur: qu’est-ce que ça a à voir avec moi, tout ça? En quoi cela me concerne-t-il? Tout le monde a déjà vu le logo de la Croix-Rouge. Tout le monde entend parler de l’action humanitaire, dans 99% des cas via son smartphone ou le journal. Ou par Darius Rochebin à la télé. Ce qui nourrit l’idée que ça se passe en dehors de nous: on éteint le portable ou la télé, on ferme le journal. Pour moi, l’action humanitaire est fondée sur des principes qui ne sont pas vrais qu’en Syrie, en Australie où il y a des feux de forêt, aux Bahamas où est passé un ouragan… Ils sont valables ici: s’il y a un accident sous vos yeux en sortant du musée, qu’allez-vous faire? Autre question: en quoi ça me concerne un musée? Pourquoi j’y vais?

Quelle réponse apportez-vous à ces questions?

Je ne veux pas y répondre, chacun a sa réponse. Ce que je veux, c’est stimuler la conversation entre le public et le mouvement de la Croix-Rouge. Pour cela, je souhaite inviter un tiers: l’artiste contemporain, les autres acteurs culturels, les milieux de la recherche. J’aimerais leur montrer toute la complexité du travail humanitaire sur le terrain, leur donner carte blanche pour s’interroger là-dessus et produire du contenu dans le musée à travers tous types de media: photo, théâtre, dessin, peinture. Que la création soit centrale dans le musée. Et qu’à travers ce contenu on propose au visiteur un autre chemin d’accès à une problématique.

En passant par l’émotion?

Oui. Prenez la guerre civile espagnole. Pour la comprendre, vous pouvez lire un ouvrage d’histoire. Vous pouvez aussi passer deux minutes devant «Guernica» de Picasso à Madrid.

Comment réaliser concrètement cette «conversation»?

L’exposition permanente ne va pas être changée ces cinq prochaines années (ndlr, elle date de 2013), mais nous allons inviter des artistes à y faire des installations. On la visite avec un audio-guide? J’ai eu des contacts avec différents festivals et leur ai demandé comment raconter l’exposition uniquement à travers du son et de la musique. Mon fils aîné mesure 1,10m, que voit-il quand il est dans l’expo? Il faut la réinvestir et imaginer de nouveaux parcours pour inciter le public à la revoir.

Des changements du côté des expos temporaires?

Nous allons en monter deux ou trois par an, plus agiles, plus réactives à l’actualité. J’aimerais aussi aborder avec mon équipe un thème sociétal annuel, un sujet qui fasse le quotidien du mouvement de la Croix-Rouge, de la scène contemporaine et qui fait causer le soir à table: changements climatiques, questions de genre, santé mentale, protection des données personnelles, etc. Je rêve de nouveaux formats – des podcasts par exemple – et d’expositions itinérantes.

Un mot revient constamment dans votre bouche: conversation. Un tic de langage?

Un mot clé! Un musée est par essence un endroit poreux: il prend, il donne.