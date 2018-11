Un des tableaux du «vol du siècle» peut-être retrouvé

Sept œuvres de Picasso, Monet, Gauguin et Lucian Freud avaient été volées en pleine nuit, en quelques minutes, au musée Kunsthal de Rotterdam. Les médias néerlandais avait alors parlé du «vol du siècle».

Le procureur général Augustin Lazar a confirmé que les autorités roumaines étaient en possession d'un tableau qui «pourrait être» l'un d'eux. Des sources ont précisé que des experts étudiaient la possibilité qu'il s'agisse de la «Tête d'Arlequin» de Pablo Picasso.

Un porte-parole du ministère néerlandais des Affaires étrangères a confirmé que son «authenticité devait désormais être établie».

Quatre Roumains ont été condamnés en 2014 à de la prison ferme pour ce vol et à verser 18,1 millions d'euros de dommages et intérêts aux assureurs.

Pas d'alarme

Les sept toiles de maîtres appartenant à la Fondation Triton et exposées temporairement au musée Kunsthal, dont le «Waterloo Bridge» et le «Charing Cross Bridge» de Londres de Claude Monet et «Femme devant une fenêtre ouverte, dite la fiancée» de Paul Gauguin avaient été dérobées dans la nuit du 15 au 16 octobre 2012. Malgré leur valeur, aucun des tableaux n'était équipé d'une alarme.

Ils avaient ensuite été transportés cachés dans des coussins jusqu'en Roumanie où leur trace s'est perdue après une tentative infructueuse de vente. Cette vente ratée avait toutefois permis d'identifier les auteurs du délit et conduit à leur arrestation.

L'une des membres du groupe de malfaiteurs, Olga Dogaru, avait créé un choc dans le monde international de l'art en affirmant avoir brûlé les tableaux dans le poêle à bois de sa salle de bains, à Carcaliu, un village de l'est de la Roumanie, une tentative désespérée de détruire les preuves. Mais elle s'était, depuis, rétractée. (afp/nxp)