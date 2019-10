«Tulipe Blues», périple aux confins de l’absurde

«Dehors, la lumière passe nos pupilles au détergent.» «Elle fouille dans ses jeans d’une main aléatoire qui pourrait être la mienne.» «Il m’adresse un regard torve, je ne savais pas que ça se faisait encore.» C’est à bord de phrases lustrées de ce genre que l’auteur Emmanuel Pinget – Genevois émigré à Berlin – emmène trois zigotos sur les routes d’un lugubre triangle des Bermudes délimité par Nancy, Poustal et Thérépenthes. Un semi-remorque dernier cri a été affrété par la maison Big & José pour acheminer un coussin géant en forme de tulipe bleue chez un client qui s’évapore aussitôt qu’on s’en approche. Le mastodonte articulé transporte également Talmone, livreur mal dégrossi, Bivorgne, à la fois conducteur, concierge et chancelier du camion, et Perdic, rembourreur de l’entreprise que son patron a appelé en renfort pour la mission de ce gris week-end de 2030 – et accessoirement narrateur d’une surréaliste errance.

Sur près de 200 pages, l’équipée tournera en rond, d’un obstacle à la prochaine déconvenue. Le mâle trio fera escale dans une auberge interlope et sera ensuite accusé par la flicaille locale d’en avoir assassiné le tenancier. Plus loin, tandis que «Bive» accompagne le ronron du moteur de ses lectures ininterrompues, les compères prendront en stop la superbe Maybellene, meurtrie et invincible, qui permettra de boucler la boucle et d’offrir un dénouement aux péripéties.

Décalé, l’Emmanuel Pinget? Pour le moins: ses deux premiers ouvrages, «Épitaphes» en 2010 (une collection d’aphorismes post mortem) et «Avant de geler» en 2014 (le vertige d’un auteur publié à son insu), le laissaient déjà entendre. D’un opus à l’autre, l’ex-journaliste de l’ATS a développé moins son humour rageur, congénital, qu’une langue ciselée, une agilité hors norme à ricocher d’un genre, mais aussi d’un lexique à l’autre. Au carrefour où auraient rendez-vous Raymond Queneau, Frédéric Dard et Arthur Schopenhauer, «Tulipes Blues» tient à la fois du burlesque, du polar, de l’exercice de style, du récit picaresque, du théâtre de l’absurde, du roman d’anticipation, de la critique sociale, du blues, bien sûr – et même de la poésie. Le tout sans suture, à l’image des dialogues, citations, inserts ou apartés qui ourlent pêle-mêle le circuit.

On dira: le quadra a de qui tenir. L’illustre Robert dont il partage le patronyme n’est autre, en effet, que le frère de son grand-père. «Disons que mon grand-oncle ne m’a pas empêché d’écrire», modulera par téléphone l’écrivain, pétri d’humilité. Admettant «contrôler plus qu’avant, régler les effets et limiter les jeux de mots», il ira jusqu’à se reconnaître «une grammaire plus apaisée». De là à ce qu’on lui colle une philosophie: «Quelle folie! Il y a des questions, car je n’ai que cela à proposer. Après, libre à qui veut de construire un système à partir d’une pensée qui sautille...» À cette pensée, même «bête et méchante», on emboîte le pas sans la moindre retenue.

Emmanuel Pinget, Éditions Louise Bottu, 194 p.