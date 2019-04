Trois structures font bloc pour la danse émergente

Elles sont le mieux placées pour accoucher de pareil projet commun. Les directions de l’Abri, du Théâtre de l’Usine et de l’Association pour la danse contemporaine (ADC) se sont tout naturellement alliées pour cofonder «Emergentia», nouvelle plateforme dédiée à la danse contemporaine, que le futur Pavillon, place Sturm, devrait, souhaitons-le, contribuer à pérenniser.

Il ne s’agit pas d’un festival de plus, semé sur un terreau genevois déjà saturé. Sa volonté répond à deux nécessités conjointes, soutenir et découvrir. Sur un plan à la fois local et international. Réparties entre les trois lieux partenaires, dix créations d’ici et d’ailleurs, toutes des premières, deuxièmes ou troisièmes pièces, livreront leur manière de voir le corps. De le mouvoir. D’émouvoir celui des autres. Selon que les artistes vivent à Bucarest, Téhéran ou Yverdon, de faire entendre sa voix, aussi.

Exemples. Dans son solo «Nu de femme brune», la Roumaine Andreea David joue sur les ajustements auxquels s’astreint une chair qui se sait regardée. La compagnie genevoise CENC contemple celle-ci comme le physicien observe la matière. Dans «Farci. e», l’Iranienne active à Paris Sorour Darabi interroge le genre à partir de celui des mots. Dans «It’s the era of the margins», les «personnes nonbinaires» que sont Meloe Gennai et Eytana Acher prouvent que voler est moins irréaliste que vivre. Par son «Invitation», la Vaudoise Claire Dessimoz interroge la démocratie, tandis que l’Italien Gennaro Lauro questionne la guerre à travers «Sarajevo». On le voit, le double sens du mot «Emergentia» conjugue à juste titre l’émergence des artistes et l’urgence de leurs propos.

L’Abri, Théâtre de l’Usine, l’ADC, du 3 au 13 avril, prog. détaillé sur www.emergentia.ch