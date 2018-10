Tom Tirabosco plonge Carouge sous les eaux

Il avait envie de créer une image rêvée. Le genre de scène dans laquelle on plonge littéralement, happé par une foule de détails. Aussi, quand la revue communale «Vivre Carouge» lui a passé commande d’un dessin à sa convenance, l’an dernier, Tom Tirabosco n’a pas hésité longtemps. «J’ai cherché une vue insolite, un peu à la manière de ce que j’avais réalisé avec le portfolio «Carouge» en 2004», explique le dessinateur dans son atelier du centre-ville.

En se baladant au cœur de la Cité sarde, l’auteur de «L’œil de la forêt» a avisé une sculpture animalière qu’il connaît bien, réalisée par l’artiste genevois Yvan Larsen. Une raie manta en bronze déployant ses ailes, à l’angle des rues Jacques-Dalphin et de la Filature. «Mon imaginaire s’est mis en marche spontanément, pour aboutir à ce Carouge plongé sous les eaux.» Une magnifique vue, à la fois poétique et vaguement angoissante, «qui fait écho au réchauffement climatique».

Attiré par l’élément liquide, Tom Tirabosco a toujours été passionné par l’océan, «territoire du mystère» très présent dans son dernier album en date, «Wonderland». «Petit, je ne ratais jamais une émission du commandant Cousteau. Je dévorais aussi «La vie privée des animaux», une série de livres édités chez Hachette.» De la bibliothèque installée à deux pas de sa table de travail, le bédéaste extrait un de ces bouquins d’enfance, dont il feuillette les pages. «Qu’est-ce que j’ai pu regarder ces images avec l’orque et le requin dormeur…»

Postée sur Facebook peu après sa réalisation, l’image onirique de Tirabosco a aussitôt suscité une vague d’enthousiasme. «Beaucoup de gens souhaitaient se la procurer.» Pour répondre à la demande, la galerie carougeoise Little Nemo (35, rue Saint-Victor) a édité le dessin sur beau papier, en impression numérique. Attention: tirage (très) limité. L’original – au crayon gris, et non selon la technique du monotype habituellement utilisée par l’artiste – est à admirer sur place. (TDG)