Teresa Vittucci invente le voyeurisme au carré

Un cul démultiplié: les formes girondes de Teresa Vittucci s’exposent quatre fois aux yeux grands ouverts des festivaliers. En chair et en os sur un podium miroitant; réfléchies à la surface de ce dernier; à l’écran, connecté à un ordinateur qui la filme en direct; et à nouveau en reflet sur ce même support. Ajoutez au dispositif un second écran, où s’inscrivent les réactions des internautes qui suivent en direct sa prestation de camgirl. L’espace créé est celui d’une intimité improbable, à califourchon entre réel et virtuel, privé et public, chaque dimension permettant à l’autre d’exister. Sinon la fille chante des tubes, s’arrache les (faux) ongles et distribue du «jus de chatte» végane, en plus de répondre aux sollicitations des uns et des autres.

Théâtre Saint-Gervais, lu 9 et ma 10 sept. à 21 h, www.batie.ch