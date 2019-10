Tahar Ben Jelloun lance un appel pour sauver le Festival du film oriental de Genève

Tahar Ben Jelloun vient de monter au créneau pour essayer de sauver le Festival international du film oriental de Genève (FIFOG) qui vient de perdre la subvention versée par la ville depuis 2008. Une dotation vitale qui représentait presque 40% du budget de l’association. Dans un courrier adressé au Conseil administratif, l’écrivain de l’Académie Goncourt et président d’honneur du festival exhorte le Département de la culture et du sport que dirige Samir Kanaan à revenir sur sa décision. La pétition lancée par Tahar Houchi, le fondateur du FIFOG, a déjà reçu 810 signatures.

Pourquoi faut-il sauver ce Festival?

C’est un petit festival avec un petit budget mais il est devenu très important au fil des ans pour les artistes et intellectuels. Dans cet Orient très compliqué et très agité, le témoignage des cinéastes est fondamental si on veut comprendre ce qui s’y passe. Grâce au FIFOG des films qui ne disposaient pas de gros moyens ont pu être présentés au public. Ce festival ne doit pas disparaître.

Oui, mais il y a d’autres festivals et d’autres occasions pour projeter des films et se rencontrer, non?

Oui, mais le FIFOG, lui, se tient dans la ville des droits de l’homme où se trouve le siège européen de l’ONU. C’est une place très importante. Il est essentiel que des femmes et des hommes puissent venir y témoigner de ce qui se passe dans leurs pays. C’est utile culturellement, politiquement et humainement pour eux mais aussi pour la Genève internationale. La ville s’honorerait à préserver et même à mieux le doter ce festival qui est aussi ouvert aux écoliers et aux étudiants.

On vous sent très engagé…

Je viens souvent à Genève où j’ai beaucoup d’amis. Je connais ce festival depuis le début. Tahar Houchi, son fondateur, a aidé beaucoup de cinéastes à sortir leurs œuvres de l’anonymat. Il a fait le choix de la diversité et de l’ouverture. Ce festival est un espace d’échanges et de dialogues des cultures et des hommes. Il nous donne des clefs de compréhension. C’est plus nécessaire que jamais. Regardez ce qui se passe au Liban en ce moment. Les gens, toutes confessions confondues, se sont soulevés contre la corruption. Les peuples d’Orient ont soif de dignité et de liberté. Leur cinéma raconte tout cela. Ce n’est pas le moment de leur tourner le dos.