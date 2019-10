Super gâteau pour les 90 ans du TMG

Tout a commencé par un coup de foudre. À 41 ans, la Genevoise Marcelle Moynier, éblouie par un spectacle de marionnettes à fils, fonde la compagnie des Petits Tréteaux. On est en 1929, et sans le savoir, cette ex-élève d’Émile Jaques-Dalcroze vient de donner vie à un projet d’avenir qui perdure avec succès aujourd’hui. Rebaptisé en 1941 le Théâtre des Marionnettes de Genève, cette institution qui a bercé l’imaginaire de générations de spectateurs fête en 2019 ses 90 ans de créativité. Un anniversaire célébré en fanfare durant tout le week-end pour commencer, puis au cours de l’année avec différents événements et temps forts.

Ouverture emblématique

Emblématique, l’ouverture de cette saison 2019-2020 propose rien moins que trois spectacles joués en parallèle. «Je voulais montrer la marionnette traditionnelle, et la mettre en contrepoint avec une forme de théâtre plus contemporain», explique Isabelle Matter, la directrice du TMG. «La mort de Don Cristobal» et «Les funestes épousailles de Don Cristobal», deux pièces de la Compagnie française Pelele, font pendant à «Choses que l’on oublie facilement», du théâtre d’objets aussi étonnant qu’intimiste. Avare, méchant et sans scrupule, sulfureux mélange de Guignol et de Polichinelle, Don Cristobal est à l’origine un personnage folklorique flamboyant. «Tout en pratiquant une technique archaïque - la marionnette à gaine -, la Compagnie Pelele revisite le genre avec une interprétation virtuose et tout à fait actuelle», souligne Isabelle Matter.

Destinée l’une à un public dès 6 ans et l’autre à des spectateurs ados-adultes, ces histoires de Don Cristobal montrent une marionnette satirique et subversive. Toute autre ambiance avec «Choses que l’on oublie facilement», destiné à une audience restreinte: cinq spectateurs seulement, dès 14 ans. Mieux vaut s’inscrire pour ce spectacle qui enthousiasme à juste titre la directrice du TMG. «À partir d’une multitude d’objets tirés de boîtes de souvenirs, Xavier Bobès effectue tout à la fois un voyage dans le temps et dans les histoires de famille. Un rapport bouleversant à la mémoire, thème récurrent cette saison.»

Secrets et anecdotes

C’est précisément la mémoire du Théâtre des Marionnettes de Genève que Philippe Macasdar se propose d’explorer samedi et dimanche lors de deux visites guidées en autocar. L’ancien patron du théâtre Saint-Gervais s’est plongé pendant plusieurs mois dans les archives du TMG pour en restituer à sa façon secrets et anecdotes. Le parcours passera par les lieux importants ayant marqué l’histoire de la marionnette à Genève, notamment la rue Constantin, où Marcelle Moynier avait transformé son salon en salle de spectacle.

Autre temps fort de ce week-end en forme de minifestival, des ateliers d’initiation à deux techniques de manipulation fort différentes: le fil et la gaine. À découvrir également, un court documentaire sur Nicole Chevallier, ancienne directrice du TMG et véritable mémoire vivante du théâtre. Deux mots encore pour signaler un parcours de vitrines conçu par dix jeunes créateurs de la HEAD. Inauguration de la première vendredi 11 octobre chez Manor, en ville. Huit autres suivront jusqu’en juin, parcourant à rebours les décennies de l’histoire du TMG.