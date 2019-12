Sonia Grimm fête Noël à 100% au Théâtre du Léman

L’esprit de Noël, Sonia Grimm l’a toujours apprécié. Aujourd’hui encore, l’artiste genevoise, établie à Saint-Cergue (VD), aime fêter ces instants rassembleurs en famille. «On se retrouve chez mes parents. Le Père Noël passe, il parle avec les petits, on lui chante une ou deux chansons, il distribue ses cadeaux. C’est bref, mais cela produit tout son effet.» Ce moment de magie, l’auteure-compositrice-interprète le prolonge sur scène depuis une quinzaine d’années. À l’origine généreux en paillettes et couleurs vives – un kitsch assumé – son spectacle a évolué. L’an dernier, la chanteuse préférée des minots de Suisse romande se réinventait à travers son «Noël 2.0», avec danseurs, musiciens et vidéos. À apprécier samedi au Théâtre du Léman, «100% Noël» poursuit la même veine.

Traditionnel et moderne

Destiné à un large public couvrant toutes les générations, ce nouveau show s’annonce traditionnel sur le fond mais moderne dans sa forme. «J’y aborde toutes les valeurs de Noël», précise Sonia Grimm. Sur les planches, cette mère de deux grands enfants (18 et 20 ans) évoque et chante la famille, la tolérance, le partage, le bonheur d’être ensemble, l’amour dans un sens général. À ses côtés, quatorze danseuses et un danseur exécutent des chorégraphies en direct. «Ce sont mes anciennes élèves, qui ont suivi mes cours», précise l’intéressée. Deux choristes et quatre musiciens complètent un casting où figure également le Père Noël en personne, un joyeux drille plein d’humour qui interagit avec trois enfants comédiens. «Les spectateurs rient de bon cœur, les petits aussi. Moi-même, récemment, j’ai piqué un fou rire en direct», raconte celle qui signe également la mise en scène de ce divertissement «frais et drôle». Côté chansons, Sonia Grimm ne manquait pas de matière. «J’ai enregistré trois disques de Noël. Il y a des titres anciens que j’avais envie de reprendre, et des morceaux traditionnels, comme «Vive le vent», qui offrent au public la possibilité de chanter.»

Travail d’introspection

Le sourire engageant et les yeux pétillants de cette jolie quadragénaire inciteraient presque à oublier le cauchemar qu’elle a vécu durant de longues années. Dans «Insoumise, autopsie d’un amour destructeur», un livre devenu best-seller en Suisse romande, elle raconte les abus, les menaces, les coups et le viol dont elle a été victime de la part de son second mari, également son producteur. Paru au printemps 2018, l’ouvrage va être traduit en allemand. Il a valu à son auteure de nombreux témoignages de reconnaissance, la plupart féminins. «C’est comme si j’avais pris la parole pour ceux et celles qui ne pouvaient pas s’exprimer. Souvent, on m’a dit: «J’ai l’impression d’avoir lu mon histoire.»

Ce témoignage, Sonia Grimm va l’adapter pour la scène à travers un spectacle musical au titre incitatif: «Parle-moi!» «J’ai réalisé un important travail d’introspection en 2019. Cela m’a appris énormément de choses, notamment que je ressentais un vide intérieur que je faisais remplir par quelqu’un d’autre. Mon idée, c’est de donner des clés aux gens qui souffrent.» Les chansons, les textes et les vidéos de «Parle-moi» sont déjà écrits. Programmation prévue d’ici à l’été prochain.

Conférences chantées

Dans le même esprit, Sonia Grimm a donné cette année une série de conférences chantées pour adultes et enfants. Des moments intenses. «Je parle de ce qui m’est arrivé et de ce que j’ai compris. C’est très réducteur de dire qu’il existe une victime et un bourreau. Il s’agit de reconstruire l’amour et l’estime de soi.» Un thème qu’elle abordera également dans un ouvrage à venir, coécrit avec Steve Alban Tineo. «Il m’a accompagnée dans ma recherche à l’intérieur de moi-même, m’a aidée à découvrir qui je suis et m’a permis d’apprendre à m’aimer et à me respecter. J’aimerais transmettre cette démarche à travers ce livre ainsi que différents ateliers.»