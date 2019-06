Sexagénaire, le Crève-Cœur casse la baraque

Au sens propre, elle a été cassée l’an dernier, la baraque. À la faveur d’une réfection qui l’a notamment débarrassée d’une vis de pressoir devenue encombrante au fil des décennies. Au figuré, par contre, le petit théâtre fondé en 1959 par la grand-mère n’a jamais autant prospéré qu’en cette saison 18-19, la cinquième au compteur d’une petite-fille élue aux commandes après les règnes du fils et de la bru, ses parents. Trois générations de Gampert, soit de la niaque en barre dans chaque chromosome, ça se traduit aujourd’hui par plus de 90% de taux de fréquentation pour une salle de 60 places, une vente d’abonnements qui prend l’ascenseur, l’exploitation sur quatre semaines, soit 24 représentations, de spectacles en majorité locaux, sans mentionner des ateliers théâtre dont les rangs ne cessent d’enfler.

Mais de Raymonde à Aline, en passant par Bénédict et Anne – reine des «brunches» –, la grosse tête n’est pas le genre de la maison colognote, qui s’attache plutôt à «choyer chaque personne qui en franchit le seuil», dixit l’hôtesse, qu’elle soit artiste, technicienne, sponsor, élève, journaliste, amie ou simple spectatrice. Chemin de Ruth, on se voue à la passion du théâtre sans dessein d’en tirer gloire.

Du théâtre, mais également de la musique, des marionnettes ou de l’humour, dans une «pluralité artistique» qui fait elle aussi partie de l’ADN du lieu. L’année qui s’annonce piochera également dans un répertoire à dominante classique, non sans le vernir d’une couche contemporaine. Fin septembre, c’est d’abord Cyril Kaiser qui tirera les ficelles d’un «Malade imaginaire» pour quatre comédiens et sept pantins. S’inspirant des figures de la Commedia dell’Arte, cette version de l’œuvre testamentaire de Molière promet d’évincer l’hypocrisie au profit de l’amour, et l’hypocondrie au bénéfice de la sincérité. Avec «Le Blues du perroquet», Guillaume Paire revisitera quant à lui le personnage de Papageno dans «La Flûte enchantée» de Mozart – 228 ans d’âge. Mais le baryton, flanqué de deux musiciens, injectera toutes sortes d’autres arias dans son spin-off, y compris du Brel ou du… Guillaume Paire.

L’année 2020 débutera avec la création par José Lillo d’un «Huis clos» sartrien jugé «potache» par le metteur en scène genevois, dans la manière qu’a l’auteur de «faire cruellement échouer ses personnages». Pour redécouvrir le sens profond du proverbial «l’enfer, c’est les autres», donc… Avant la conclusion de la saison confiée à Pierre Miserez et son one man show «Excusez-moi», mars verra l’éclosion de «Sarah Bernhardt, monstre sacré!» une réhabilitation en bonne et due forme de la «première actrice à vendre son image de marque» selon ses deux avatars scéniques, Marie Probst et Pascale Vachoux. Il n’y a plus qu’à monter la rampe.

Programme de saison sur www.lecrevecoeur.ch