Sculptures en lévitation

Raconter l’histoire de la sculpture abstraite suspendue au moyen d’une cinquantaine d’œuvres, voilà le défi que s’est lancé Matthieu Poirier, historien d’art et curateur, avec l’exposition Suspension: Une histoire aérienne de la sculpture abstraite 1918 - 2018. Un accrochage, le terme est juste, qui prend pour cadre le magnifique Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental, généralement fermé au public, mais qui, une fois par année, à l’occasion de la Fiac, dédie son vaste hall art déco, signé Auguste Perret, à une exposition d'art.

«Cet événement est une manière de retracer l’histoire de la sculpture en général. Il se trouve que c’est la première fois qu’une exposition s’intéresse d’aussi près au sujet», note Matthieu Poirier. Organisé de manière chronologique, l’accrochage débute avec trois pièces imaginées par Alexander Rodtchenko, l’un des fondateurs du constructivisme russe, qui ne sont pas sans rappeler le logo du CERN, et s’achève, une centaine de mètres, plus loin avec les dernières réalisations d’artistes contemporains comme Xavier Veilhan, Joel Shapiro, Cerith Wyn Evans ou Tomas Saraceno. À ce dernier, le Palais de Tokyo, situé à deux pas du Palais d’Iéna, consacre actuellement une large exposition. Une coïncidence, précise le commissaire.

Vue de l'exposition "Suspension. Une histoire aérienne de la sculpture suspendue. 1918-2018". Courtesy: Olivier Malingue Ltd.

Le véritable mobile

Mais c’est véritablement avec l’œuvre de Duchamp réalisée en 1918 et intitulée Sculpture de voyage, que le socle disparaît pour la première fois. Faite à base de lambeaux de bonnets de bain et pesant à peine quelques grammes, l’objet devait pouvoir accompagner son propriétaire dans tous ses déplacements. «C’est un pied-de-nez à la sculpture traditionnelle. On oublie parfois que c’est justement Duchamp qui a suggéré le terme de «mobile» à Calder pour se référer à ses sculptures suspendues», précise Mathieu Poirier, pour qui l’intérêt pour la sculpture abstraite date de sa thèse de doctorat portant sur la perception de l’abstraction dans l’art.

Vue de l'exposition "Suspension. Une histoire aérienne de la sculpture suspendue. 1918-2018". Courtesy: Olivier Malingue Ltd.

Si elle démarre en 1918, l’histoire des sculptures «mobiles» prend son envol dans les années 1950 à travers le groupe d’artistes minimales, à l’image de Soto, François Morellet, Gego, Daniel Buren, Julio Le Parc, Sol LeWitt ou encore Robert Morris. Une émulation qui ne doit rien au hasard. Cette période concomite en effet avec les débuts de l’exploration spatiale qui a beaucoup marqué les esprits, la société et les artistes en particulier. Propos exploité plus tôt dans l’année par le musée Guggenheim de Bilbao dans l’exposition L’art et l’espace.

Suspension, une exposition tout en apesanteur à voir jusqu’au 28 octobre au Palais d’Iéna, mais dont le second volet se prolonge jusqu’au 15 décembre à la galerie Olivier Malingue à Londres. Inaugurée à l’occasion de Frieze, l’accrochage londonien réunit une quinzaine d’œuvres. Là, le décor art déco laisse place à un environnement plus traditionnel du «white cube», moins original, mais qui a peut-être l’avantage de mettre les œuvres d’avantage en avant.

Palais d’Iéna, Paris, jusqu’au 28 octobre 2018 (entrée libre tous les jours de 12h à 19h).

Olivier Malingue, Londres, jusqu’au 15 décembre 2018 (du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi sur rendez-vous). www.oliviermalingue.com

