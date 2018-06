Sami Kanaan mis en cause

A lors que s’achève la «saison des nominations», qui a vu le magistrat en charge de la culture en Ville de Genève valider plusieurs nouveaux mandats dans le domaine des arts de la scène, il est une affaire qui, elle, ne s’essouffle pas.

Bref rappel des faits. En août 2017, craignant un affaiblissement du théâtre «textocentré» suite à la désignation de Barbara Giongo et Nataly Sugnaux Hernandez pour succéder à Frédéric Polier aux manettes du Théâtre du Grütli, le metteur en scène et administrateur culturel Didier Nkebereza lance une pétition en faveur de la «pluralité des esthétiques théâtrales à Genève».

Un mois plus tard, il surenchérit en demandant à Sami Kanaan de s’expliquer sur «7 dysfonctionnements ayant entaché la procédure de nominations des nouvelles directions des théâtres du Grütli et de l’Orangerie (confiée à Andrea Novicov)». Après un long silence, la Ville fournit quelques clefs au candidat malheureux à ces fonctions, sans toutefois dissiper les soupçons d’irrégularités.

Entre-temps, Didier Nkebereza et Stéphane Mitchell, coresponsables de la Compagnie Classique, ont déposé un recours que la justice genevoise vient de rejeter ce 22 mai 2018. Or l’avocat du plaignant, Me Romain Jordan, a décidé avec son client de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. À suivre, donc. (TDG)