Record de fréquentation pour le Met de New York

Le Metropolitan Museum de New York a accueilli en 2018 quelque 7,36 millions de visiteurs, du jamais vu pour l'institution qui a instauré début mars un prix d'entrée fixe pour les personnes n'habitant pas la mégalopole.

La fréquentation est en hausse de 5,1% par rapport à 2017, qui était déjà un millésime sans précédent. Elle a été portée par l'exposition «Heavenly Bodies» sur les liens entre mode et religion catholique, qui a battu tous les records avec 1,65 million de visiteurs. L'exercice a également bénéficié des expositions consacrées à Michel-Ange et à David Hockney, étalées toutes deux sur fin 2017 et début 2018.

Les chiffres 2018 intègrent les visiteurs du bâtiment principal du musée, situé sur la Cinquième avenue en bordure de Central Park, mais aussi ceux de ses deux antennes à Manhattan, les Cloisters et le Met Breuer.

???? Cheers to a New Year! The Met is closed today and will reopen on January 2. https://t.co/ccL0KP7fVs pic.twitter.com/mRoixNP4QP — The Met (@metmuseum) 1 janvier 2019

La fréquentation n'a pas souffert de la mise en place au 1er mars d'une nouvelle politique de tarification. Elle rompait, pour la première fois, avec la tradition qui permettait à chacun de payer ce qu'il voulait pour visiter le musée.

Désormais, toutes les personnes n'habitant pas New York doivent s'acquitter de 25 dollars. Les New-Yorkais bénéficient encore de l'ancienne politique de participation à discrétion. Les chiffres publiés vendredi par le Met montrent que 32% des visiteurs étaient New-Yorkais, 34% venaient du reste des Etats-Unis et 34% étaient des touristes étrangers.

Parmi ces derniers, le pays le plus représenté est la Chine avec près de 5% du total. Malgré son année record, le Met reste assez loin derrière le Louvre, musée de beaux-arts et d'antiquités le plus visité au monde en 2018 avec ses 10,2 millions de visiteurs, un record. (afp/nxp)