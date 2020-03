Qui a sculpté dans la lave ces étranges Barbus?

On les dirait nées sur l’île de Pâques ou aux Marquises, cousines des fétiches africains, antillais, mexicains ou polynésiens, ouvragées dans des roches cyclopéennes. Qui les a sculptées? À quelle époque, où et pourquoi? Depuis un siècle, ces figurines que l’artiste Jean Dubuffet a, en 1945, baptisées «Barbus Müller» et accolées au qualificatif d’art brut, fascinent les collectionneurs autant qu’elles intriguent les historiens de l’art. Informations tronquées et attributions fantaisistes croisent le fer à leur propos avec allégresse. Aujourd’hui, enfin, les Barbus Müller éventent un peu de leur mystère au musée Barbier-Mueller, qui leur consacre une exposition aussi esthétique et ludique que didactique.

Müller et Mueller, évidemment, ont tout à faire ensemble. Josef Müller - père de Monique Barbier-Mueller, décédée il y a quelques mois, fondatrice avec son mari Jean Paul Barbier du musée genevois – vit à Paris avant la Seconde Guerre mondiale et s’intéresse activement à l’art, qu’il collecte déjà, lorsqu’une galeriste lui propose, en 1939, des figurines sculptées dans la pierre de façon, disons, assez rudimentaire. Josef Müller en acquiert un lot de sept. Dans le carnet où il consigne à la main ses achats est inscrite la mention: «7 juillet 39. 7 têtes celtiques en pierre. Vendée. 3.200».

Qu’est-ce que l’art brut?

Celtiques? Vendée? Dans une lettre à Dubuffet, le collectionneur suisse écrira en 1946: «Hélas, j’ignore moi aussi tout de ces statues sauf ce que Mademoiselle Vignier, antiquaire, Rue Lamenais, de qui je les tiens, m’avait dit. Elle affirmait qu’elles venaient de Vendée, mais en était-elle bien sûre? Elle non plus ne connaissait pas leur âge, et personne depuis n’a su me renseigner.» Josef Müller mourra en 1977 sans avoir résolu l’énigme.

Il faut attendre 2019 pour percer, au moins en partie, le secret des «Barbus» qualifiés de «Müller» par Dubuffet, puisque Josef en détient le plus grand nombre. Le peintre, passionné par les figurines, en achète trois et les estampille œuvres d’art brut, en raison de leur style original et spontané, loin des canons des écoles de beaux-arts. Elles ont été selon lui produites par un ou des autodidactes, méconnus et vierges de toute influence artistique. On recense actuellement 42 ou 43 spécimens appartenant au même corpus. La plupart ont été taillés dans la roche volcanique, et une analyse minéralogique atteste que la lave serait originaire d’Auvergne, et non de Vendée. L’Île de Pâques s’éloigne!

En 2017, le Français Bruno Montpied, médiateur des arts spontanés et populaires, se lance avec un ami dans une enquête après avoir acheté, sur eBay, des tirages papier de deux clichés-verre qui l’intriguent au plus haut point: les photos montrent un jardin dans lequel est plantée une forêt de sculptures. Il identifie certaines d’entre elles comme étant des Barbus Müller. «On reconnaît à l’arrière-plan le baptistère du cimetière de Chambon-sur-Lac, site classé d’Auvergne», commente Bruno Montpied, de passage à Genève pour une conférence au musée Barbier-Mueller mardi soir. «Le propriétaire de la parcelle était un cultivateur nommé Antoine Rabany, dit le zouave, né en 1844. Il serait donc l’auteur de plusieurs Barbus.»

Rabany se serait servi de «bombes», des boules de lave qui abondent dans la région où il vit, pour façonner à moindres frais des statuettes destinées aux touristes de passage. Et les aurait exposées dans son potager, le long de la route menant au baptistère, jusqu’à sa mort en 1919. «Une tête de Barbu est aujourd’hui encore enchâssée dans le mur d’entrée de ce qui fut la maison de Rabany», note Bruno Montpied. Voilà donc le secret des origines éventé!

Dessins de Dubuffet

Après les sept pièces acquises par Josef Müller, son beau-fils Jean Paul Barbier en a acheté quatre encore, qui pourraient appartenir à la même famille artistique. Ces onze Barbus sont actuellement exposés dans le musée, en compagnie d’autres empruntés à des collectionneurs privés ou à la Collection de l’art brut de Lausanne, de même que quatre très beaux dessins de Dubuffet.

En guise de clin d’œil aux hypothèses rocambolesques sur la provenance des figurines, finalement auvergnates, la directrice du musée Laurence Mattet a choisi d’exposer des pièces superbes du fonds Barbier-Mueller provenant d’Océanie et d’Afrique. Le visiteur pourra ainsi s’amuser à traquer ressemblances et divergences entre barbes, lippes, nez épatés, épais sourcils et globes oculaires saillants.

En outre, dès le 8 mai, le Musée d’ethnographie de Genève (MEG) ouvrira sa nouvelle exposition annuelle, «Jean Dubuffet, un barbare en Europe», et montrera un des Barbus de la collection Barbier-Mueller; le billet d’entrée donnera accès aux deux expositions.

«Les Barbus Müller. Leur énigmatique sculpteur enfin démasqué!». Musée Barbier-Mueller, rue Jean-Calvin-10, jusqu’au 27 septembre. Infos: musee@barbier-mueller.ch