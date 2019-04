Quand les visages se révèlent paysages

La découpe de la feuille forme comme un œil que vient habiter un intense regard en amande. Comme si une étrange symbiose liait la femme au végétal auquel elle prête ses sombres pupilles: il la pare délicatement, elle lui insuffle la vie. Intitulée «Huyen, Lotus», cette photographie a été prise par Jean-Baptiste Huynh en 2015 à Hanoï. Elle est l’une des images phares de l’exposition que consacre la galerie Patrick Gutknecht à l’artiste franco-vietnamien de 53 ans, auquel le Musée Guimet, à Paris, fait aussi l’honneur d’un accrochage rétrospectif sur le thème de l’Asie.

La vingtaine d’œuvres montrée à la rue Saint-Léger, pour certaines inédites, couvre plus de vingt ans de la carrière de ce photographe autodidacte: «Une redécouverte très sensible de mon travail», précise ce dernier au téléphone. On y trouve beaucoup de portraits, essentiellement de face, en noir et blanc et de format carré, et plusieurs clichés issus de ses recherches sur les coupes et les miroirs antiques, le nu et les mains, ainsi que d’admirables tirages de sa série «Monochromes» – êtres et objets noirs sur fond noir.

Jean-Baptiste Huynh fonde sa quête esthétique sur l’épure et la limpidité des formes, qu’il sort de l’ombre par l’intermédiaire d’une unique source de lumière. «Mes images sont calmes et intemporelles, explique-t-il. Je ne cherche pas la dynamique.» Il rencontre ses modèles au fil de ses nombreux voyages. «Lorsque quelqu’un m’inspire, je vais le voir: les gens acceptent car je porte sur eux un regard bienveillant.» Il a connu Huyen en 1996 alors qu’elle avait 11 ans. Depuis, il immortalise chaque année cette jeune femme devenue amie, documentant l’évolution de ses traits comme un topographe le modelé d’un paysage. Ce portrait s’avère singulier à double titre: il est en couleurs et introduit un motif. Au moment où Huyen elle-même, enceinte de son premier enfant, vit la plus intime expérience de l’altérité.

Jean-Baptiste Huynh Jusqu’au 29 juin chez Patrick Gutknecht. www.gutknecht-gallery.com (TDG)