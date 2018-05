Quand les indiennes emballent les foules

L’affiche du Musée national suisse réussit à faire du neuf avec du vieux. Elle réserve visuellement une large place à la représentation d’une époque ancienne. Celle des toiles de coton imprimées, que l’on appelait alors des indiennes, rapport à leur provenance exotique. Ces étoffes légères d’usage pratique ont emballé l’Europe entière aux XVIe et XVIIe siècles, au point d’être imitées puis fabriquées dans nos régions. De nombreux Suisses participent alors à cette industrie extrêmement lucrative, ce qui explique sans doute pourquoi le château de Prangins consacre une grande exposition à ces indiennes. L’autre raison étant que l’institution a acquis, en 2016, la collection de Xavier Petitcol, un expert en étoffes anciennes. La plupart des textiles présentés en ce lieu proviennent de cette collection.

Des artistes de l’époque rivalisent d’imagination pour créer les dessins qui seront ensuite imprimés sur les toiles: motifs floraux, propos d’actualité ou sujet littéraire. L’indienne ici utilisée représente le roman «Paul et Virginie» de Bernardin de Saint-Pierre. Elle a été réalisée dans la manufacture Petitpierre & Cie de Nantes. Là où ces indienneurs neuchâtelois se sont installés au début des années 1770.

Les cotonnades étaient utilisées aussi bien pour l’habillement que pour l’ameublement. Ce tissu souple se froisse ou se découpe donc aisément, comme l’affiche s’amuse à le rappeler. Il prend du volume grâce aux plis qui le traversent. Et il est cisaillé sur le côté pour dynamiser l’image et amorcer une rupture de temps. Le grand aplat sur lequel se détache l’indienne reprend entièrement sa couleur. C’est elle qui devient la toile de fond, là où s’impriment des caractères typographiques d’aujourd’hui. Et le tour est joué!

«Indiennes. Un tissu révolutionne le monde!» Château de Prangins, av. Général-Guiguer 3, Prangins, jusqu’au 14 octobre. (TDG)