Quand la danse fait de la photo un art abstrait

Le festival hivernal a lancé sa programmation danse samedi soir au Musée international de la Croix-Rouge, affirmant le lien qu’il cultive avec le bel espace de son sous-sol depuis maintenant trois ans. Une foule de presque deux cents amateurs s’y est engouffrée pour découvrir la création chorégraphique de Cindy Van Acker, Knusa, qui venait se greffer sur l’exposition d’une série photographique réalisée par Christian Lutz à Las Vegas en 2014, Insert Coins.

Si l’artiste genevoise Maya Bösch avait déjà défriché en novembre dernier le territoire commun de la photographie et de la performance avec La Forêt d’O, le dialogue transdisciplinaire entre le cliché fixe et le corps dansant reste à nourrir. Cindy Van Acker l’a fait, même si son interaction avec la musique de Mika Vainio (du groupe Pan Sonic) a pu éclipser celle avec les panneaux lumineux scrutant l’envers du décor de la capitale de la machine à sous. Les images de rues désertes, de call-girls échouées ou de vagabonds nocturnes accrochées sur deux pans de mur faisant l’angle ont certes inspiré le solo tout en tremblements et en désarticulations, mais en amont, en arrière-plan.

En revanche, les détonations vrombissantes et distordues de la bande-son impriment aux membres de l’interprète des mouvements en osmose. Au point qu’on décèle parfois en Cindy Van Acker la cheffe d’orchestre intégrale, de pied en cap, du musicien finlandais. Intégrale, et fichtrement inventive: tantôt boussole affolée, gendarme anarchiste ou fœtus cabré tour à tour de douleur et de volupté. Dans ses vêtements sombres, sous une chevelure émancipée, la danseuse creuse le sol de ses pieds, de ses épaules ou du sommet de son crâne. Sa pesanteur défiée ajoute aux images la part abstraite à laquelle elles aspirent.

Knusa/Insert Coins Musée international de la Croix-Rouge, di 28 jan. à 18h. Festival Antigel, jusqu’au 17 fév. un peu partout à Genève, www.antigel.ch (TDG)