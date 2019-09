Quand la culture américaine urbaine se mêle à l’art contemporain

L’Association du quartier des Bains regroupe, cette année encore, 17 entités culturelles. À l’occasion de la Nuit des Bains, qui s’est tenue jeudi soir, ces galeries et centres d’art ont ouvert gratuitement leurs portes aux visiteurs. Trois restaurants apparaissaient également dans le programme officiel. Mais qu’en est-il des autres espaces d’art et bistrots environnants?

En effet, pour figurer officiellement dans le programme, il faut adhérer à l’association. «La galerie doit faire partie du périmètre du quartier des Bains, puis les membres du comité se prononcent sur le travail proposé», explique Léonore Friedli, organisatrice. Un processus permettant de garder un contrôle sur les limites de la manifestation et sur les œuvres exposées.

Malgré cela, divers autres lieux et cafés se greffent officieusement sur la Nuit des Bains. C’est le cas notamment de The Spot, à l’angle des rues du Diorama et de la Synagogue, qui a profité de l’aubaine pour ouvrir ses portes avec son exposition «Rap Life». À l’intérieur, une reproduction de la chambre d’un fan de rap des années 90. Au milieu des vêtements, affiches, cassettes VHS et pochettes de CD accrochés au mur, un figurant encagoulé assis sur un matelas. «C’est sa chambre, ne touchez à rien», prévient OCEE, propriétaire du local et cofondateur du festival Soulitude.

État d'esprit hip-hop

«La façon dont on s’est rattachés à la Nuit des Bains correspond à l’état d’esprit hip-hop, qui reprend des bouts de chansons connues pour en refaire des nouvelles», avance Pierrot Winter, propriétaire du lieu et à l’origine de la webradio Audiomatic. «De la même manière, on se raccroche à un événement connu pour créer le nôtre.» Le but étant aussi d’offrir des opportunités de promotion à des artistes qui n’ont pas forcément la possibilité d’exposer dans des galeries d’art.

The Spot offre, en tout cas, un contraste intéressant avec les différentes galeries du quartier des Bains. L’univers épuré des expositions officielles s’oppose à la chambre chargée de «Rap Life», où le label Colors Records diffuse de la musique live. Un vernissage en décalage avec le monde auquel il se rattache.