Quand l'art se fait labyrinthe

Mai 68 a cinquante ans. Tout comme les mouvements artistiques qui se sont solidifiés autour de ses développements politiques, tels le lettrisme et le situationnisme. C’est autour de ces dernières avant-gardes radicales du XXe siècle nées à Paris et de leurs multiples ramifications que le Musée d’art moderne et contemporain (Mamco) a choisi d’articuler sa réflexion de printemps.

Nébuleuse complexe

Intitulée Die Welt als Labyrinth («Le monde comme labyrinthe») , cette exposition très substantielle chemine aux confins de l’art et de la politique, en insistant sur le motif du dédale, qui essaime les productions de l’époque. Elle se confronte aussi aux paradoxes inhérents à la présentation dans un musée de ceux qui se sont posés en réfutateurs draconiens de l’institution culturelle. Pour appréhender cette nébuleuse complexe, le Mamco a placé sous le commissariat général du conservateur Paul Bernard un comité curatorial, conseillé par des experts suisses et européens.

Occupant tout le 3e étage, l’accrochage privilégie, en huit chapitres et autant de salles, «un parcours à travers quelques épisodes de cette histoire» et s’attache à certaines «figures qui n’auront pas voulu renoncer à l’art». Il emprunte son titre à un projet imaginé par l’Internationale situationniste au Stedelijk Museum d’Amsterdam en 1960, dont on découvre un plan en ouverture.

«L’idée hollandaise était de transformer le musée en labyrinthe, sans œuvres visibles mais avec des zones d’ambiance, explique Paul Bernard. Le premier visiteur aurait dû faire un trou pour y pénétrer.» Une série de «dérives» devaient lui répondre dans la ville – soit découvrir un territoire urbain par l’errance, expérience «psychogéographique» définie par le poète et écrivain français Guy Debord.

Cette manifestation sans compromis ne se tiendra jamais. Un échec symptomatique d’un mouvement qui se caractérise par sa négativité et son opposition révolutionnaire et systématique à l’art dans tout ce qu’il a d’institué. «L’Internationale situationniste avait même fomenté un putsch contre l’Unesco», illustre le commissaire.

En réalité, la seule exposition jamais réalisée eut lieu en juin 1963 à Odense, au Danemark. Le Mamco réserve un espace à cet événement baptisé Destruction of the RSG-6, qui prend pour point de départ la révélation de la construction d’abris antiatomiques réservés aux membres du gouvernement britannique. On y proposait notamment au public de tirer à la carabine sur des effigies d’hommes d’État pronucléaires.

Modification et antimatière

Plus loin, le visiteur croise une sélection issue de la vaste production du collectif allemand SPUR, très politisé et adepte du détournement, à l’instar d’Asger Jorn, dont on peut voir une série de Modifications, des tableaux achetés dans des brocantes et partiellement repeints, exposés à Paris en mai 1959.

Le même mois dans la capitale française, l’Italien Giuseppe Pinot-Gallizio recouvrait murs, sol et plafond de la galerie Drouin de sa «peinture industrielle», consistant à appliquer la couleur à la machine sur des rouleaux de toile, que l’on peut découper selon les vœux de l’acheteur. But de la manœuvre: exonérer l’art d’inspiration, de vernissages et même d’artistes. On a la rare opportunité de déambuler à Genève dans cette Caverne de l’antimatière.

Les mêmes Jorn et Pinot-Gallizio sont à l’origine du Laboratoire expérimental pour le Bauhaus imaginiste, créé en 1956 à Alba, dans le Piémont. Ils se rencontrent un an plus tôt un peu plus au sud, à Albisola, où le premier expérimente, avec d’autres artistes, la réalisation d’étonnantes céramiques, dont le Mamco livre un aperçu.

Parallèlement à ce nourrissant parcours, l’institution de la rue des Vieux-Grenadiers propose deux autres expositions. Art & Entertainement interroge les rapports entre l’art et la notion de spectacle, tandis que Nouvelles Images montre un choix des 600 œuvres venues enrichir la collection en 2016 et 2017.

«Die Welt als Labyrinth» Jusqu’au 6 mai au Mamco, 10, rue des Vieux-Grenadiers. www.mamco.ch (TDG)