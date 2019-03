Poussin paie sa tournée à Carouge

Poussin et Carouge, c’est une longue histoire d’amour. L’auteur-illustrateur y est né après-guerre, à une époque où le linge pendait encore volontiers aux fenêtres. Et ne s’en est jamais vraiment éloigné, hormis quelques escapades à Paris, quand il dessinait dans les pages de «Charlie», «Hara-Kiri» et autres journaux remuants de l’Hexagone. Bien sûr, il y a eu l’Inde, où l’artiste a passablement bourlingué (et où il a failli perdre la vie, poignardé sur une plage). Le Tessin aussi – il adore se balader dans les Centovalli. Mais Carouge, c’est autre chose. «Mon bonheur», résume Poussin, lui qui a dessiné deux grandes fresques murales dans la Cité sarde, non loin de son atelier.

Pas étonnant dès lors qu’il ait eu envie de représenter une scène carougeoise quand Emmanuel Excoffier, alias Exem, le responsable de la galerie Série Rares, lui a commandé un dessin inédit, en complément d’une exposition. Enthousiaste, Poussin a situé l’action dans une de ces arrière-cours typiques qui font le charme des lieux. «On se trouve à la rue Saint-Joseph. C’est là que j’habitais au sortir de l’adolescence», raconte l’intéressé. «J’y suis resté dix-huit ans. Je payais 100 balles par mois. Il n’y avait pas d’eau chaude, pas de chauffage et les toilettes se trouvaient dehors.»

Au centre de cette image de 50 sur 70 cm, imprimée à 111 exemplaires, Poussin a dessiné Buddy et Flappo, deux personnages imaginés dans les années 70. Un duo de soiffards tentant de comprendre le monde et de draguer les filles, mais dont les projets tournent court. «Deux rêveurs un peu à côté de la plaque», résume leur créateur, qui les a fait revenir sous son crayon à l’occasion d’une tentative de bande dessinée sur son enfance. Quelques planches de ces «Bouvard et Pécuchet de la BD» figurent aux cimaises de Séries Rares. À découvrir d’ici à samedi.

Exposition Poussin «La tournée de Buddy et Flappo». Jusqu’au 30 mars, Séries Rares, 15, rue Vautier, Carouge. Ve 14h30-19h, sa 11h-17h

(TDG)