Plus de 100 mille visiteurs à la Plage des Six Pompes

La Plage des Six Pompes fêtait cette année son quart de siècle. Pour cette édition anniversaire, qui s'est terminée samedi soir, le plus grand festival international des arts de la rue de Suisse a attiré plus de 100'000 personnes.

Les curieux ont pu admirer les prestations de 500 artistes, répartis en 86 compagnies, du 5 au 11 août dans les rues de la Chaux-de-Fonds (NE). En guise de bouquet final, ils ont pu savourer «The Color of Time» d'Artonik, indiquent samedi soir les organisateurs dans un communiqué. Le spectacle se veut un questionnement sur la diversité qui s'inspire de la Holi, traditionnelle fête des couleurs hindoue.

Les organisateurs ont aussi relevé le caractère majestueux du spectacle «Birds don't fly» du Lycée Blaise-Cendrars, «qui a laissé les spectateurs sans voix, scotchés, ébahis».

Pour fêter dignement son 25e anniversaire, la Plage a proposé à treize compagnies participant au festival de se produire à travers sept villes de Suisse romande, dont Fribourg, Nyon (VD) et Yverdon-les-Bains (VD). Les organisateurs tirent un bilan positif de ce premier Six Pompes Summer Tour.

La 26e édition se déroulera du 4 au 10 août 2019. (ats/nxp)