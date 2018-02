Personne n'échappera à Joël Dicker

Zoom

Orphelin de deux éditeurs

Au dos de couverture de La disparition de Stephanie Mailer une photo célèbre la belle amitié de l’éditeur Bernard de Fallois et de sa recrue Joël Dicker. Le Parisien s’est éteint en janvier à 91 ans. «Je lui dois tout. Il a été la chance de ma vie.» La dédicace rappelle un conte de fées qui commence début 2011, quand Vladimir Dimitrijevic des éditions de L’âge d’homme, présente le jeune Suisse au vieux pro des lettres françaises, qui décide de le coéditer. La suite semble sortir d’un roman de Joël Dicker, entre fatalités tragiques et riches réussites. Vladimir Dimitrijevic ne voit pas le triomphe planétaire de son poulain, il succombe à un accident de voiture en juin 2011. Joël Dicker quitte la maison reprise par sa fille Andonia et publiera La fin des Baltimore avec le seul De Fallois. Ce mentor l’encourage à vivre à fond la «success story» de L’affaire Harry Quebert, 3 millions de livres vendus dans 60 pays. «Il m’a tout appris du métier, déclare-t-il alors. Il m’a dit: Vas-y, regarde comment ils travaillent dans le monde, apprends leurs codes, leurs méthodes.» Et Dicker apprend vite. Le Genevois paie de sa jolie personne et court les continents. En voyage, il peut observer de près les pratiques des agents littéraires, leurs si âpres négoces que leur roi aux USA, Andrew Wylie, est surnommé «Le chacal». Ce sont eux qui avec régularité, dictent d’outre-Atlantique ces sagas fabuleuses où un écrivain inconnu, pour un premier manuscrit parfois inachevé, touche un à-valoir à 6 chiffres. Ainsi ces jours, du néophyte A. J. Finn et d’un contrat de 2 millions de dollars pour La femme à la fenêtre (Ed. Presses de la Cité). Pour l’anecdote, Finn bosse dans une grosse boîte de l’édition à New York et n’a rien d’un puceau en la matière. Joël Dicker disait lui ne pas avoir d’agent mais l’ancien étudiant en droit se débrouille très bien en solo. Voir son flirt avec la pub où il officie pour Swiss ou la déesse Citroën, voir les droits de L’affaire… vendus au réalisateur Jean-Jacques Annaud. La suite le 7 avril, la mini-série étant annoncée en ouverture du Festival Canneséries.