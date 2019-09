Passage de témoin aux classes d'art dramatique

La date de leur rencontre ne s’oublie pas. Le 11 septembre 2001 marque à la fois l’entrée en fonction d’Anne-Marie Delbart à la direction de l’École supérieure d’art dramatique de Genève (l’ancienne ESAD) et d’Yvan Rihs en tant que jeune recrue parmi le corps enseignant du même établissement. La fin de leur collaboration, elle, s’étale sur toute l’année académique 2019-2020. Si la doyenne cède dès aujourd’hui son titre à l’émule de ses rêves, elle en conserve la charge pendant les mois qui la séparent de sa retraite, laissant le temps à son successeur de mener à bien ses projets artistiques fixés pour la présente saison. Pendant ces dix-huit ans de complicité, les classes de théâtre chapeautées par le Conservatoire de musique (MCG) ont connu bien des changements. On mesure le chemin parcouru avec l’aînée, et on scrute l’avenir avec le nouveau titulaire du mandat – cinq ans, renouvelable deux fois.

Peu après votre nomination à la tête de l’ESAD, le statut de l’école a changé radicalement. Que s’est-il passé?

A.-M. D.: Genève et Lausanne étaient en concurrence pour héberger la future école professionnelle romande de théâtre: Lausanne a gagné. Aussi les deux centres de formation professionnelle existants, l’ESAD et la SPAD (Section professionnelle d’art dramatique du Conservatoire de Lausanne), ont été éradiqués au profit de la Manufacture, ouverte en 2003. De directrice de l’ESAD je suis devenue doyenne des classes de théâtre du Conservatoire, qui comprenaient désormais une filière préprofessionnelle, pour laquelle je me suis beaucoup battue.

Cette filière n’allait pas de soi?

Nous étions consternés par la disparition d’une école de théâtre à Genève. Je me suis battue pour conserver au sein du Conservatoire un pôle de formation théâtre important, qui prolonge quelque chose du formidable travail effectué depuis le début des années 70 par Richard Vachoux, Leyla Aubert et Claude Stratz avant moi. Il me paraissait fondamental de former ici les futurs acteurs du théâtre d’ici.

La «prépro» est devenue une antichambre de la Manufacture?

La création de cette grande école, présentée comme une extraordinaire opportunité pour les futurs acteurs de Suisse romande, a au contraire, et à notre grande surprise, poussé nos élèves à se disperser aux quatre coins de l’Europe: Lausanne, pourquoi pas alors Paris, Strasbourg, Lyon ou Bruxelles? Autrement dit, on s’est mis à préparer nos étudiants aux concours de toutes les hautes écoles francophones accessibles. En quinze ans, 110 élèves de notre filière y sont entrés, dont 45 à la Manufacture. Je bous intérieurement quand j’entends se colporter des contre-vérités: par exemple que les postulant suisses seraient moins bons que les français à cause de la pauvre qualité de leur formation préprofessionnelle. Or, parmi les élèves de la Manufacture qui brillent sur les plateaux, ils sont nombreux, ceux qui sont passés chez nous!

Quelle est la spécificité de votre enseignement?

Nous sommes tenus par les exigences des écoles auxquelles se présentent nos élèves. À chaque concours son programme imposé: à Strasbourg, les candidats ont le choix entre 5 monologues d’un quart d’heure; à Paris, l’alexandrin est toujours de rigueur. Nous nous mettons au service de la préparation de nos élèves à ces divers concours. On doit sans cesse revenir aux fondamentaux du théâtre, et veiller à préserver le plaisir.

Craignez-vous pour l’avenir professionnel des jeunes diplômés?

Du temps de Louis Jouvet déjà, la problématique était la même: beaucoup d’appelés, peu d’élus. Ce qui m’inquiète, c’est plutôt le jeunisme qui règne en ce moment. Je n’ai pas peur pour mes élèves au moment où ils sortent de l’école, mais pour leur longévité. Durer au-delà de la quarantaine, ça devient très compliqué.

Yvan Rihs, vous voilà doyen de la section art dramatique au CMG. Quelle y sera votre mission?

Y.R.: Je compte inventer la suite de l’école initiée par Anne-Marie il y a quinze ans. La meilleure façon de lui succéder, c’est de continuer à recommencer sans cesse depuis le début! Au Diorama, elle a aménagé des espaces qui favorisent les synergies, ouvrent les horizons et fournissent des outils précieux – bibliothèque, salle de costumes, lieu de représentations. Je m’inscris tout à fait dans cette démarche qui consiste pour moi à penser le théâtre au sens large. Dans mes activités de metteur en scène comme d’enseignant, j’ai toujours goûté les grands écarts entre les disciplines, entre les techniques de fabrication, entre les textes contemporains et les grandes œuvres à faire ressurgir, qu’elles soient littéraires ou théâtrales. Depuis dix-huit ans, je travaille ici autant avec les ados qu’avec les «prépro», autant à la table que sur le plateau, et j’entends poursuivre dans cette voie. Prétendre qu’on fait de l’animation avec les novices et de la formation avec les plus aguerris limite terriblement la vision de notre engagement. J’aime dire aux jeunes classes qu’on est dans une petite université, et aux aspirants acteurs professionnels qu’on revient à l’enfance de l’art. Concrètement, je compte par exemple inviter des étudiants «prépro» comme moniteurs auprès des ados. Réciproquement, dans «Le Mandat» de Nikolaï Erdman que je suis en train de monter dans le cadre d’un stage intensif avec les plus avancés, des jeunes élèves participeront à une fin très chorale. Il nous faut rester étroitement en relation, tous autant que nous sommes à l’école, dans l’exploration des différentes manières d’attaquer le théâtre ou d’être attaqué par lui.

En plus de ce spectacle de fin de stage, en octobre, vous allez signer deux mises en scène cette saison, à Saint-Gervais et au Poche. Comment mènerez-vous tout cela de front?

Ça fait beaucoup, c’est vrai. Mais c’est vital pour moi de faire le lien entre différentes activités. Je cherche à trouver le sens de ces projets en les mettant en relation. Pour les élèves, il est extrêmement précieux d’avoir des professeurs actifs. Nous avons toujours défendu le principe que nos enseignants soient aussi des artisans.

L’apprentissage au Diorama est réputé plus axé sur les textes que celui proposé à la Manufacture. Vous confirmez?

On ne se pose pas la question en ces termes. Le Conservatoire doit être un lieu de connaissance de la matière théâtrale dans toutes ses possibilités, toute sa démesure. Mais aussi un lieu de connaissance de soi, de ses partenaires, du monde qui nous entoure, de son histoire, des enjeux du futur. Nous pratiquons un apprentissage de l’ensemble, à l’image d’un Globe Theater. Il s’agit pour nous de capter la réalité, à l’appui de toutes sortes de ressources. Y compris les textes. Les livres, où il faut chercher la parole dans tous ses états. Et puis, les élèves sont incroyablement demandeurs de lectures, de tous registres. Un enseignement public ne doit rien exclure. Le nôtre est un espace de curiosité. On s’y forme autant comme citoyens que comme acteurs ou comme spectateurs.

Quelles pressions subissez-vous surtout?

Forcément, on est attentifs à la fréquentation de nos classes pour enfants et adolescents, et au nombre d’élèves qui sortent avec succès de notre filière prépro. Mais pour que celle-ci subsiste, il faut une saine dynamique à tous les degrés. Nous avons surtout à transmettre sur la durée le goût du théâtre. Une dizaine d’élèves par an pris dans les grandes écoles, c’est quand même déjà un sacré signe de santé.

Conservatoire d’art dramatique, rue du Diorama 4, du 16 au 19 oct. à 20 h, www.cmg.ch