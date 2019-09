Pagnol au bord de l’eau – et du Léman Express

Imaginez un plateau de théâtre sans autre limite que l’horizon. L’herbe moelleuse pour toutes planches. Le ciel capricieux pour gril. Un étang aux reflets métalliques au loin, en fond de scène. Les coulisses: bosquets et talus. Un camion à jardin en guise d’atelier mobile, des gradins démontables qui grimpent en demi-cercle, quelques projecteurs pour y voir clair la nuit tombée.

Visualisez sept huit tables des plus banales, autant de chaises bancales, disposées sur cette arène à la belle étoile. De vagues costumes récupérés dans un grenier. Attention, il s’agit maintenant d’entendre les consonnes âpres, les «r» râpés typiques de l’inflexion belge. De les placer dans les bouches de six comédiennes et comédiens d’âge mûr, tous originaires des Flandres, qui tiennent les rôles de Marseillais à l’accent chantant – ces archétypaux Marius, Fanny, César et autre Panisse nés sous la plume de Marcel Pagnol, qui les immortalisa ensuite à l’écran dans les années 1930 sous les traits d’un Raimu, d’une Orane Demazis, d’un Pierre Fresnay.

Gare du CEVA en zone humide

En partenariat avec le théâtre Château-Rouge d’Annemasse, La Bâtie ne vous transporte pas n’importe où à bord de sa navette gratuite, jusqu’à dimanche encore. Le cadre choisi l’est stratégiquement. Pour Claude Ratzé, il faut que son festival irrigue les campagnes du Grand Genève. En optant pour le lac de Machilly, au pied des Voirons, il anticipe la destination dominicale que ne manquera pas de devenir cet écrin de verdure, aussitôt inaugurée la gare homonyme du Léman Express, à deux pas, côté cour, de notre scène éphémère. Pour la Comp. Marius (sic), «La Trilogie» ne se passe pas d’une zone humide à proximité – mer, rivière, canal ou autre: «L’eau est notre décor naturel», précise le dossier de presse.

Issus de la fameuse compagnie tg STAN à ses débuts, Waas Gramser et Kris Van Trier ont nommé leur collectif d’après la pièce de Pagnol dont la lecture les a tant marqués, et qui figure chronologiquement à la première place de leur production, en 1999. Dans ans plus tard, ils greffent à «Marius» les volets «Fanny» et «César», ramenant le spectacle initial à «un petit marathon» de quatre heures et demie.

La saga familiale est ainsi complète, qui raconte le noble tiraillement d’un jeune homme (Frank Dierens) entre sa fiancée (Waas Gramser) et l’appel du large, mais aussi l’inusable friction générationnelle entre un père (Kris Van Trier) et son fils, sur fond de vie de bistrot et de quotidien maritime. En adaptant à la sauce flamande cette «comédie qui finit mal, suivie d’un drame puis d’une tragédie qui finit bien» (la formule est de Pagnol), la troupe ambulante les dépoussière de leur folklore provençal pour mieux en dégager la saveur universelle.

Le répertoire reprend des couleurs

Les textes, passés à la moulinette néerlandaise avant de se voir retraduits dans leur langue originelle par Monique Nagielkopf, en ressortent tonifiés. Une petite chiquenaude que renforce encore le cadre chaque fois authentique du jeu, ainsi que l’interaction pratiquée avec le public, invité tantôt à siffler une bière, à sucer une dragée ou à siroter un petit noir. Soudain, le Marcel fossilisé dans ses minauderies méridionales reprend quelque peu des couleurs.

Rien de tel qu’un produit de terroir apprêté différemment selon le territoire, comprend en substance le spectateur diverti. N’était le froid qui l’a tenaillé en cette abrupte soirée d’automne, jeudi, pour la première. Aussi, durant l’entracte, on croisait les usagers de la navette emmitouflés dans les couvertures rouges mises à disposition. Et les individualistes motorisés, grelottants, s’éclipser pour regagner le parking. Dès le 15 décembre à venir, c’est simple, on prendra la ligne 1 du Léman Express pour Machilly. La Comp. Marius sera rentrée à Anvers; les fantômes de Fanny, César ou Honorine seront retournés hanter le port de Marseille; mais on peut parier que La Bâtie, dès l’an prochain, dressera une nouvelle tribune dans un théâtre pareillement bucolique.

Lac de Machilly, spectacle en plein air, sa 7 sept. à 19 h 30, di 8 à 17 h, navettes à disposition, www.batie.ch