Oona Doherty, prêtresse chamanique

Elle a beau ne pas figurer au casting de sa création 2019, elle était bien présente, druidesse enturbannée, dans le foyer de la salle du Lignon mardi et mercredi, prête à accueillir ses ouailles venues en masse. Prête à les enivrer d’incantations post-hippies, aussi, autant que d’un capiteux nectar. Chacun a pu ainsi constater l’étendue de son charisme: sinon messianique, similaire du moins à celui du joueur de flûte de Hamelin. On suivrait Oona Doherty n’importe où les yeux fermés.

En l’occurrence, à coups de «let go», de «freedom» et autres cris primaux, elle guide les festivaliers main dans la main vers la salle. Halo rouge, tapis à motif psychédélique, rock jazzy signé David Holmes, et cinq danseuses vêtues d’un body de velours, types divers, en fleur dans la position du missionnaire – strate inférieure. La chaleur monte d’un cran, tandis que le public s’écoule entre les coussins à même le plateau et les gradins d’usage.

Les vagues rythmiques entraînent bientôt les bassins des lascives Louise Tanoto, Janie Doherty, Aoife McAtamney, Tilly Webber et Justine Cooper dans une empathie utérine: l’unisson du ressenti en impose. On se croirait chez les sœurs des «Virgin Suicides», version épanouie. Seulement, au-delà, rien. Les chevauchées font suite aux chevauchées, entrecoupées de grognements ou de reptations. Les slogans de libération sexuelle des seventies rencontrent les séances de coaching en bien-être d’aujourd’hui. L’assistance «relâche son périnée», comme entraînée par un chant de gospel ou un culte tantrique. Oona Doherty, 33 ans, a épuisé ses munitions avant même que ne débute une cérémonie désespérément privée d’apogée.