Nuit des musées à Bâle: record de visiteurs battus

La Nuit des musées à Bâle a connu un succès record vendredi soir. Plus de 114'000 entrées, soit 14'000 du plus qu'en 2018, ont été enregistrées dans les 36 musées et institutions culturels qui participaient à la manifestation.

Au total, environ 33'000 curieux se sont rendus dans les musées bâlois, a indiqué samedi matin le département présidentiel du gouvernement de Bâle-Ville. Les organisateurs avaient choisi le chapeau pour thème principal de cette édition 2019. (ats/nxp)