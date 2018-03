Nouvelle tête aux Amis

Novembre 2017. La comédienne et metteure en scène genevoise Françoise Courvoisier, patronne du Poche de 2003 à 2015, apprend que Raoul Pastor quitte le Théâtre des Amis (lire nos éditions du 22 décembre). Si, en vingt ans, elle n’a jamais foulé la petite scène place du Temple en tant qu’artiste, elle l’a en revanche assidûment fréquentée en tant que spectatrice, connaisseuse et aficionada.

Ni une ni deux, elle approche alors le maître des lieux, lui soumet le rêve qu’elle caresse depuis toujours: vouer une salle de petite jauge (les Amis comptent 80 places) à une programmation qui mêlerait à égalité théâtre et musique. Conquis, Pastor décide de lui léguer son abondant matériel – «il a les meilleurs micros de la place», se réjouit l’héritière –, et de lui céder sa férule. La dame obtient bientôt l’aval de la régie immobilière et contracte un bail, pour un loyer inchangé, pas plus tard que le 1er mars dernier. Grâce aux soutiens financiers d’une fondation et d’une mécène qui souhaitent garder l’anonymat, voilà Françoise Courvoisier parée pour la succession. Il n’y a plus que la Ville de Carouge, qui a suspendu sa subvention pour 2018, à embarquer dans l’aventure. Et le public de fidèles à convaincre.

«J’ai signé pour cinq ans, triomphe la pastourelle. Au terme de cette période, je me paierai le luxe de décider si je poursuis la programmation.» Pour l’instant, la bientôt sexagénaire a hâte de mettre à exécution son projet «mis entre magnifiques parenthèses pendant mes 12 saisons au Poche, dont il ne répondait pas à la mission». Objectif, donc: productions «légères sur le plan de la structure», qui mettent en avant textes, chansons, musiciens et comédiens.

«Nous étions nombreux à déplorer la fermeture des Amis, prêts à tout pour éviter leur mort», note la battante. «Raoul a aimé que je ne rentre pas dans ses pantoufles et que j’emmène le théâtre ailleurs. Il a senti à quel point j’y tenais. Je pars avec sa confiance», s’applaudit-elle. Aussi Françoise Courvoisier, qui renoue désormais avec ses jeunes amours musico théâtrales, conserve-t-elle l’appellation des Amis, mais en lui adjoignant le mot-valise «musiquethéâtre» (prononcer musique et théâtre).

Pour la seconder dans la programmation musicale du lieu rénové, le pianiste renommé Moncef Genoud a été sollicité. «Tous les jeudis après les représentations, il organisera des nocturnes jazz», s’enthousiasme la mélomane. Qui prévoit aussi de mettre sur pied des matinées classiques dix dimanches par an, en lien avec l’affiche théâtrale.

Prévue pour l’instant jusqu’à fin septembre (quand le site Internet devrait entrer en fonction), ladite affiche démarre ce 21 mars avec Complètement Dutronc, un spectacle chanté par des comédiens tels que Julien Tsongas, Caroline Gasser et François Nadin. Françoise Courvoisier donnera ensuite la réplique à Christian Grégori dans Mathilde, de Véronique Olmi. José Lillo unira en juin sa voix à celle de Léo Ferré, avant que, à la rentrée, la directrice monte une comédie de sa propre plume, Spaghetti Vongole, conçu sur mesure pour l’actrice Judith Magre. Toujours en «louvoyant avec le cabaret artistique», promet-elle.

Complètement Dutronc Les Amis musiquethéâtre, du 21 au 25 mars, 022 342 28 74, resa@lesamismusiquethéâtre.ch (TDG)