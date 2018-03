Nikos Aliagas verni à Cornavin

Venu à la rencontre de ses admirateurs genevois, le journaliste, présentateur et photographe franco-grec a ouvert jeudi son exposition de clichés, 48 heures à Genève, dans le hall historique de Cornavin. «Connaît-on jamais sa ville?» a sondé l’homme aux 665 000 followers sur Instagram, 1,7 million sur Twitter, devant la foule massée à la gare, «lieu de passage» traversé par 15 000 «migrants» par jour. Souriant et accort, teint hâlé et barbe de quelques jours, il s’est ensuite copieusement prêté au jeu des selfies. (TDG)