Ni debout ni à terre, «Normal.» fait vaciller Guilherme Botelho

«Tomber sept fois, se relever huit», dit sobrement le proverbe japonais qui matelasse la nouvelle création de l’artiste associé du Théâtre Forum Meyrin, Guilherme Botelho. Sauf que le chorégraphe d’origine brésilienne multiplie les coefficients du dicton de sorte qu’en une heure de temps on compte un total d’environ 600 chutes – et autant de redressements – des sept danseurs et danseuses de sa compagnie Alias.

Esthétiquement, l’effondrement répété des corps offre un saisissant spectacle. Tantôt isolé ou collectif, synchrone ou décalé, frontal ou latéral, l’écroulement incessant, suivi du relèvement perpétuel, déclenche un faisceau d’images qui superposent l’arbre abattu au jeu de mikado, la pluie battante à l’effet domino. De Lucinda Childs à Anne Teresa De Keersmaeker, en passant par ses adeptes à l’échelle locale, la danse minimaliste a envoûté maints publics en réitérant ad libitum ses motifs de marche, de sauts ou de portés. Si les increvables interprètes de «Normal.» ont des genouillères pour se protéger des coups, les amateurs ont leurs références pour affronter une cascade d’affaissements.

L’audience du Forum Meyrin est largement accoutumée à des accueils plus accessibles. Tant sa directrice que son artiste en résidence le savent. Aussi, on se demande si Gui Botelho n’a pas exagérément doté sa pièce de clés interprétatives à son intention. Comment expliquer sinon que «Normal.», déjà noyé sous les flots d’une electronica signée Murcof, contrebalance sa recherche formelle, abstraite, d’une paraphrase allégorique toujours plus redondante? Courage, endurance, résilience, solidarité, espoir ou foi religieuse sont autant de solutions explicitement fournies par la gestuelle pour supporter notre sisyphéenne condition humaine. Démarré comme un prometteur «travail graphique», conclu sur un aparté filmé de la poétesse Wis?awa Szymborska, le projet chancelle hélas.

«Normal.» Théâtre Forum Meyrin, sa 24 nov. à 19 h, 022 989 34 34, www.forum-meyrin.ch (TDG)