Meyrin met du vert dans le gris du béton

C’est un voyage à la fois local et international qui attend les visiteurs de la nouvelle exposition des galeries du Forum Meyrin, nommée «La ville fertile». Le projet, qui s’accompagne d’événements annexes, questionne la manière dont la nature s’intègre dans la ville.

L’exposition s’envisage comme un parcours réflexif qui commence par présenter six thématiques relatives à la question de la nature urbaine à travers des projets concrets. Sept témoignages d’artistes et d’urbanistes offrent ensuite un regard plus général sur la question. L’exposition compte également un pan artistique. Enfin, l’atelier «Jardiner la ville» propose aux enfants de créer la ville de demain en y intégrant la nature à leur convenance sur une maquette géante.

Sortir des slogans

Dense et complète, l’exposition reste accessible à tous les publics. Elle est conçue de manière ludique et garde une taille raisonnable. «On a voulu sortir des slogans et aller plus loin en montrant des projets concrets», explique Thierry Ruffieux, responsable des expositions.

Si des projets du monde entier sont présentés, la nature urbaine meyrinoise n’est pas en reste, notamment avec le volet artistique. Un aspect auquel tient Thierry Ruffieux: «Il nous semblait important de donner la parole à des artistes sur cette question de la nature en ville, pour compléter le regard des urbanistes.»

Ainsi, tableaux, design, dessins, contes sont à découvrir, pour tous les goûts. La plupart des œuvres ont été créées spécialement pour l’exposition. La diversité des projets et des lieux ne tend que vers un seul but: montrer qu’une autre manière de concevoir la ville est possible. «C’est un enjeu contemporain et nécessaire au vu de la crise climatique», résume notre interlocuteur.

L’exposition «La ville fertile» donne notamment l’occasion aux enfants de «jardiner la ville», avec une maquette géante où ils peuvent intégrer la nature à volonté. Image : Thierry Ruffieux

Dans ce cadre-là, impossible de ne pas penser à l’écoquartier meyrinois des Vergers, dont la construction touche à sa fin. Celui-ci a sa place dans l’exposition, car il met la nature au centre de ses préoccupations. «Les Vergers sont un écoquartier exemplaire: il ne s’agit pas seulement de respecter des normes énergétiques, mais de créer des liens entre les habitants, d’avoir des espaces publics végétalisés et mutualisés», détaille Nicolas Lucchini, architecte pour la Ville de Meyrin.

Supermarché participatif

«Pendant des années, on a tout construit séparé: les flux, les fonctions et les zones. La vision actuelle se veut plus transversale: tout doit être imbriqué, car tout est interdépendant», complète l’architecte. Cela se traduit de manière très concrète aux Vergers: de grands potagers sont tenus conjointement par des bénévoles et des jardiniers professionnels. Un supermarché participatif paysan a également vu le jour et devrait aboutir à un grand magasin d’ici à 2021. De quoi faire réfléchir à une nouvelle façon de voir la ville, écologique et optimiste. Une vision qui semble nécessaire à l’heure où on continue de construire à grande vitesse.