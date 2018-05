Meyrin dédie un atelier de luxe à ses artistes

Un théâtre tiré à quatre épingles l’est d’abord pour son public. La Maison des Compagnies inaugurée jeudi dernier à Meyrin, elle, se pavane pour les travailleurs de la scène. À deux pas du vivarium, sur un parterre de jardinets, encadré par une menuiserie géante, une église évangéliste et une artère vrombissante, s’est posé, sous le ciel strié d’avions, un écrin destiné aux comédiens et aux danseurs.

Conçu par l’architecte genevois Christian Dupraz, le bâtiment honore une commande de la Fondation Meyrinoise du Casino (FMC), vouée à soutenir des projets culturels grâce aux ressources du Casino du Lac. L’usine à spectacles abrite deux salles de répétition aux moyens techniques optimaux. Elles seront les antichambres des pièces révélées ensuite sur les plateaux, la matrice où se développeront chorégraphies et dramaturgies. «Comme les gestations qu’il abritera, l’édifice se veut une fenêtre sur un paysage de transition, déclare Christian Dupraz tandis que les journalistes conviés surplombent la zone industrielle. Plutôt que démonstratif, il est «bien fait», dans l’idée de s’effacer derrière les activités qu’il contiendra.» Muni de panneaux photovoltaïques, il est par ailleurs démontable, en prévision d’un éventuel déménagement dans dix ans, quand la Ville de Meyrin aura à se prononcer sur le renouvellement de l’octroi de la parcelle.

Rossel et Botelho sur le trône

Les 1500 m2 répartis sur trois étages contiennent en outre tout ce qu’il faut pour accompagner un processus créatif: loges, bureaux, ateliers, toilettes et vaste cuisine. Sans oublier les douches – «un luxe!» pour les hôtes. Le tout baigné de lumière grâce aux nombreuses baies vitrées, que l’on peut toutefois obscurcir hermétiquement si l’on préfère inventer dans le noir. Le tout parfaitement insonorisé, aussi, en vue d’une concentration maximale, mais perméable aux cui-cuis et vroum-vroums, si on le souhaite, pour un rapport augmenté au réel.

Y vaqueront jusqu’en 2020 au moins – tant qu’une convention les liera à la Ville de Meyrin – les deux compagnies «en résidence» au Théâtre Forum Meyrin que régit Anne Brüschweiler. Alias, que le chorégraphe Guilherme Botelho a fondée en 1994, jouit de la «petite» salle du 3e étage et de ses dépendances; Super Trop Top (STT), que le metteur en scène Dorian Rossel a créée en 2004, occupe la grande, au rez, avec ses espaces annexes. «Nous profitons des lieux pendant toute la durée des répétitions, jusqu’à la veille d’une première publique», fait remarquer le directeur de troupe. Comme son homologue danseur, il bénéficie gratuitement de l’infrastructure, hormis les salles équipées elles-mêmes, pour lesquelles tous deux déboursent un loyer préférentiel à la semaine.

Le comité de pilotage décide

En plus d’Alias et STT, la Maison héberge deux employés permanents: Patrick Merz, son coordinateur administratif, et Patrick Eichenberger, responsable technique. Un espace supplémentaire reste disponible pour d’autres compagnies de passage, en mal de structure d’accueil temporaire. Pour déterminer quelles seront les compagnies invitées, un comité de pilotage tranchera. Ce dernier comprend Nathalie Leuenberger, conseillère administrative de la commune (en charge de la Culture) et présidente de la FMC, laquelle a intégralement financé cet outil d’un coût de 8,3 millions. L’entourent encore Anne Brüschweiler, directrice du Forum Meyrin, Axel Roduit, nouveau responsable du service de la culture de Meyrin, et Michel Aebischer, représentant du conseil de fondation. Ensemble, ils donneront priorité aux coproductions du théâtre municipal Forum Meyrin, mais ne refuseront pas pour autant la clientèle privée, soumise, elle, à des tarifs plus élevés.

Venant avant tout répondre au manque cruel de lieux de production, la fabrique n’accueillera pas de spectateurs, disions-nous en introduction. Une modulation s’impose. Pour pallier une absence dans l’offre du Département de l’instruction publique à l’endroit des élèves du primaire, Guilherme Botelho convie ces derniers à participer à des ateliers chorégraphiques. «Les écoles proposent du dessin et de la diction, mais négligent la pratique de la danse. Depuis septembre dernier, neuf classes de 5P ont déjà profité de notre médiation. Mon vœu serait que d’ici quelque temps, pas un habitant de Meyrin n’ait jamais été initié au mouvement», rêve le meneur d’Alias.

